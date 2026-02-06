Hijo de Erika Buenfil hace impactante revelación sobre abusos y acoso que sufrió de niño

Nicolás, hijo de la actriz mexicana Erika Buenfil, se sinceró como pocas veces al referirse a situaciones que vivió durante su niñez.

El joven relató presuntos episodios de maltrato infantil por parte de su niñera, así como el acoso escolar que enfrentó durante su etapa estudiantil.

Supuestos abusos que nunca contó de niño

“Me trataba (la niñera) como a un soldadito, me llegó a jalar de las orejas, fue una situación bastante difícil y yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito... y pues fue hasta el último, literalmente ya grande, que dije: ‘viví eso y estuvo bien feo’”, expresó.

Nicolás explicó que en ese momento no tenía claridad para identificar que lo que vivía no era normal, razón por la cual no informó a su madre sobre el trato recibido por parte de su cuidadora.

El acoso escolar y la búsqueda de aceptación

Además, el joven habló sobre las burlas constantes que recibió en la escuela, muchas de ellas relacionadas con el trabajo y la fama de su madre. Según contó, optó por adaptarse y ganarse el respeto de sus compañeros en lugar de confrontar directamente la situación.

“Me gusta aventarme yo solo. De chiquito en la escuela, era típico de molestones y ya, nunca fue de golpes, gracias a Dios. Me decían que era raro, que era diferente o cosas así, del trabajo de mi mamá incluso”, detalló.

El joven, hoy de 21 años, no profundizó en la reacción de Erika Buenfil al conocer estos hechos tiempo después.