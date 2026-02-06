Farándula

La influencer Dianah Namulinde fue hallada muerta en su apartamento y ya hay dos detenidos por el caso

La muerte de la influencer ha causado conmoción en redes sociales

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La influencer Dianah Namulinde fue encontrada sin vida por sus amigos, quienes llegaron a su apartamento en Kampala, Uganda.

Al ingresar al inmueble, notaron que la puerta principal se encontraba abierta, situación que generó preocupación inmediata.

Avance de la investigación

De acuerdo con medios internacionales, la joven habría sido estrangulada. Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que ya se identificaron a tres sospechosos, de los cuales dos se encuentran detenidos mientras se esclarecen los hechos.

Influencer
Dianah Namulinde sumaba casi 200.000 seguidores combinados en Instagram y TikTok. (People en Español/Captura)

Impacto en redes sociales

Namulinde era conocida por compartir contenido sobre moda, belleza y un estilo de vida lujoso en Instagram y TikTok. Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y familiares expresaron su dolor y exigieron justicia a través de mensajes de despedida.

