La influencer Dianah Namulinde fue hallada muerta en su apartamento y ya hay dos detenidos por el caso

La influencer Dianah Namulinde fue encontrada sin vida por sus amigos, quienes llegaron a su apartamento en Kampala, Uganda.
Al ingresar al inmueble, notaron que la puerta principal se encontraba abierta, situación que generó preocupación inmediata.
Avance de la investigación
De acuerdo con medios internacionales, la joven habría sido estrangulada. Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que ya se identificaron a tres sospechosos, de los cuales dos se encuentran detenidos mientras se esclarecen los hechos.
Impacto en redes sociales
Namulinde era conocida por compartir contenido sobre moda, belleza y un estilo de vida lujoso en Instagram y TikTok. Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y familiares expresaron su dolor y exigieron justicia a través de mensajes de despedida.