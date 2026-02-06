Luto en la moda: fallece de forma misteriosa joven supermodelo hija de famoso exfutbolista

La modelo internacional Cristina Pérez Galcenco, de 21 años, fue encontrada sin vida en su casa de Málaga el pasado martes 3 de febrero, según informaron los diarios El País, El Mundo y ABC, noticia que ha generado conmoción en el mundo de la moda.

Autoridades descartan signos de violencia

Cristina Pérez Galcenco fue hallada sin vida en su casa en Málaga. (Instagram/Tomada de Instagram)

De acuerdo con información publicada por el diario El Mundo, citando fuentes cercanas a la familia, no se hallaron signos de violencia en la escena, por lo que, hasta el momento, todo apunta a causas naturales como motivo del fallecimiento.

LEA MÁS: Tica vivió un momento bastante íntimo junto a Ricardo Arjona: “Me puso nervioso”

Cristina era hija del exfutbolista profesional Nacho Pérez y de Tatiana Galcenco, quienes no se han pronunciado públicamente sobre el hecho.

Pérez Galcenco comenzó su carrera en el modelaje a los 14 años, cuando desfiló por primera vez en el Campoamor Fashion Show, evento que se realiza anualmente en el Teatro Campoamor de Oviedo, según detalló el diario ABC.

En los últimos años, la joven había logrado consolidarse como modelo internacional, participando en importantes pasarelas de Madrid, Milán, París, Londres y China, posicionándose como una figura en ascenso dentro de la industria.

Mensajes de despedida y homenajes

Tras conocerse la noticia, los organizadores del Campoamor Fashion Show le rindieron un homenaje en redes sociales, donde compartieron una fotografía y un video acompañados por la imagen de una paloma blanca.

El reconocido estilista Manuel Mon también la recordó con un emotivo mensaje publicado en Instagram.

LEA MÁS: Figura de Teletica tendrá rol clave en partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

“Más allá de su talento delante de las cámaras y en la pasarela, la recordaremos por su dulzura, su profesionalidad y su forma auténtica que mostraba y daba vida a cada pieza”, escribió. “Su presencia no solo traía belleza al trabajo, también humanidad, respeto y una energía muy especial que quedará por siempre en nuestra memoria”.

Cristina Pérez Galcenco fue hallada sin vida en su casa en Málaga. (Instagram/Tomada de Instagram)

Despedida familiar

En las últimas horas, su madre Tatiana Galcenco compartió imágenes de su hija durante un viaje familiar a Santiago de Compostela.

La despedida de Cristina Pérez Galcenco se realizará la tarde del 7 de febrero en la iglesia parroquial San Félix de Lugones, en Asturias.

*Nota realizada con ayuda de IA