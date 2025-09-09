¿Quién es Isabella Ladera, la mujer que vive un escándalo con Beéle por un video íntimo filtrado?

Isabella Ladera es la expareja de Beéle. (Isabella Ladera/Instagram)

Isabella Ladera, una influencer venezolana de 26 años, está metida en un verdadero escándalo luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo suyo junto al cantante colombiano Beéle, con quien tuvo una relación en el pasado.

¿Quién es Isabella Ladera?

A los 19 años, Andrea Isabella Ladera Ceresa, nacida en Anzoátegui, Venezuela, dejó el tenis y los estudios universitarios para meterse de lleno en dos roles que le cambiaron la vida: ser mamá a tiempo completo y crear contenido en redes. Sus videos familiares, junto con sus mensajes sobre autoestima y crecimiento personal, la volvieron muy popular. Hoy en día, la guapa suma más de 6 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok.

En setiembre pasado, Isabella Ladera confirmó su romance con Béele al compartir unas fotos frente al mar, donde aparecía abrazada de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del cantante barranquillero.

¿Qué pasó con el video filtrado?

A inicios de esta semana, las redes sociales explotaron tras la filtración de un video íntimo de aproximadamente seis minutos en el que se ve a la influencer junto al artista colombiano. El material fue difundido en la red social X (antiguo Twitter) y rápidamente se hizo viral.

Ante el escándalo, Isabella reaccionó con un fuerte mensaje en Instagram: “Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”.

“Aclaramos que no fue ella quien realizó la filtración del contenido ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.

¿Qué ha hecho Isabella en respuesta?

En sus historias de Instagram, la influencer compartió un comunicado emitido por su equipo de abogados, en el que se deja claro que ella no tuvo nada que ver con la filtración del material ni se trata de una estrategia de marketing.

Los abogados también advirtieron que la difusión no autorizada de este tipo de videos representa una grave violación a los derechos fundamentales de Isabella, en especial a su intimidad, honra y dignidad. Además, recalcaron que compartir el material puede acarrear sanciones legales.

El equipo jurídico continúa investigando el origen de la filtración y aseguró que la influencer está dispuesta a emprender acciones legales contra quienes resulten responsables.

De momento, el colombiano no se ha referido al tema.