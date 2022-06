Famosa actriz colombiana hace la plata vendiendo su ropa interior usada

La actriz y cantante colombiana Aura Cristina Geithner, conocida por su participación en telenovelas como Secreto de amor y Gata salvaje, cayó en la tentación de OnlyFans, aunque el negocio lo hace vendiendo su lencería usada.

La cafetera, de 55 años, tiene un pódcast erótico y vende fotos usando disfraces y lencería. Sin embargo, ahora agregó un nuevo producto a su catálogo: ropa interior usada.

En una conversación con el programa Al rojo vivo, de Telemundo, reveló que, aunque no son muchos los hombres y mujeres que le apuestan a una adquisición como estas, si hay uno que otro que se interesa.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso, obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica, yo no entrego tanguitas sucias ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, dijo Geithner.

Aura Cristina siempre se caracterizó por mostrar contenido muy sensual en sus redes sociales: bailes y fotografías en paños menores son frecuentes en sus publicaciones de Instagram.

En la entrevista también reveló que en su OnlyFans juega a ser atrevida, sensual y que para eso tiene muchos disfraces y lencería.

En otra entrevista, que dio en febrero de este año a El Tiempo, dijo que como estuvo acostumbrada a posar con poca ropa y hasta desnuda, para su trabajo como modelo, le quedó el gusanito de explotar su sensualidad.

“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”, dijo en ese momento para el medio de comunicación colombiano.

Música

Este año, Aura Cristina se dedicó a retomar su incursión en la música, la cual tenía pausada desde finales de los 90, incluso, ya dio a conocer dos sencillos: ‘Decepciones’ y ‘Tú me gustas’.

“Este es un año bastante importante porque proyecté trabajar toda mi parte musical. (Quiero) posicionarme como la diosa del despecho. Quiero trabajar esa música que dejé en el tintero. Estoy lista para los escenarios, para retribuir a este país todo lo que soy capaz como artista y como mujer”, le dijo Geithner a ‘La entrevistería’ de El Tiempo.