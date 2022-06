A los gemelos Castillo les faltan 300 suscriptores para enseñarlo todo en OnlyFans

Esteban y Douglas Castillo están acostumbrados a tomarse fotos semidesnudos, pero muy pronto se quitarán todo a petición de su púbico en OnlyFans. Instagram

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo le están sacando el jugo a su cuenta en OnlyFans y adelantan que la calentarán mucho más porque ofrecerán fotos de esas que no dejan nada a la imaginación.

Lo harán cuando lleguen a los 1000 suscriptores (tienen más de 700) y sin duda eso ocurrirá pronto porque tienen una promoción de un 50% de descuento.

Conversamos con Esteban, que vive con su hermano en Ciudad de México desde hace dos años, sobre lo que tienen planeado para conquistar más público.

- ¿Cuánto ha crecido su página de OnlyFans en este primer año?

Digamos que el crecimiento no ha sido tan grande. Desde marzo hasta hace aproximadamente quince días sí se disparó. Mucha gente se suscribe buscando material explícito, entonces, como llegan y ven que no hacíamos contenido explícito se van.

Hace unos días quisimos hacerle un cambio a nuestro contenido, no solo en OnlyFans sino en todas nuestras redes sociales, y es como volvernos un poco más adultos.

- ¿Por eso subirán fotos de desnudos?

El próximo año cumplimos 30 años y todavía seguiamos atrayendo un público más joven, más ahora con TikTok. Creemos que los cambios son buenos para cualquier carrera y más en el ámbito del entretenimiento y por eso el primer paso, o el más grande, de este cambio es con OnlyFans.

Nos generaba un dinero que nos ayudaba muchísimo, ahora si hacemos contenido donde vayamos a enseñar un poquito más pues vamos a ganar mejor.

- ¿Cuándo empezarán a mostrar esas fotos?

Hace quince días hicimos un reto en nuestras redes sociales, les dijimos a nuestros seguidores que si llegamos a mil suscriptores en OnlyFans íbamos a enseñar todo.

- ¿Y por cuántos van?

Lo empezamos el viernes anterior (hace una semana) y ya pasamos los 700.

- ¿Serán fotos explícitas?

Sí, van a ser explícitas, pero de la forma más natural. Nosotros hemos viajado mucho y tenemos la mente abierta y sabemos que el cuerpo no debería ser un tabú, creemos que sí se puede llevar de la mano contenido de este tipo con el otro para todo público.

- ¿Las fotos se las tomarán ustedes mismos o con un fotógrafo profesional?

De todo. Ya hemos hecho con un fotógrafo profesional y estamos preparando otras. También haremos algunas entre nosotros.

- Hace un año dijeron que por respeto a sus padres y a sus principios no harían fotos así, ¿qué les dijeron sus papás?

En aquel momento ese era el plan porque en nuestra casa sigue siendo un gran tabú todo este tema; pero nosotros, a lo largo de nuestra carrera, nos dimos cuenta de que para nosotros no es un tabú. Fue una decisión que tomamos Douglas y yo pensando en nosotros y en nuestro futuro, esto de OnlyFans es solo el inicio.

Lo conversamos con la familia y ellos no entienden los planes que tenemos Douglas y yo, las cosas que estamos haciendo, confían en nosotros aunque no compartan nuestras ideas y las respetan.

- ¿A qué proyectos se refiere?

Queremos viajar muchísimo, alcanzar muchísimas cosas no solo en Latinoamérica sino en Estados Unidos y Europa, donde el OnlyFans no es un tabú. Siempre que hemos ido a pasarelas internacionales y hemos conocido a mucha gente de allá, sabemos que todos tienen OnlyFans, es supernormal, la gente tiene la mente más abierta y nosotros no aspiramos a quedarnos aquí sino a ser figuras internacionales.



— "Todo lo hemos planeado y creado entre los dos. Las decisiones siempre las tomamos juntos", Esteban Castillo

- ¿Las fotos serán en un cuarto o en un estudio? ¿Qué nos puede adelantar?

Tenemos varias ideas, es que no van a ser solo unas fotos, será un contenido diferente, tenemos muchos planes; serán en un estudio, en piscina, en bosques, en playa, en muchos lugares.

- ¿Todavía les siguen pidiendo fotos tocándose entre ustedes?

Eso es siempre y eso sí es algo que no haremos. Ninguno tiene la intención de hacer algo así y siempre se los dejamos claro a todos.

- ¿Económicamente cuánto les ha generado OnlyFans?

Hicimos un TikTok donde desglosamos lo que hemos ganado por mes en el último año, ahí se ven las capturas, y generamos entre dos mil y tres mil dólares por mes (más de 2 millones de colones). Es un aproximado de treinta mil dólares de marzo del año pasado a la fecha, ganamos sin enseñar nada explícito, sabemos que con este cambio que vamos a hacer tal vez se incremente bastante más.

- ¿No creen que este tipo de fotografías los afectaría en futuras contrataciones?

Es probable que para algunos proyectos sí y sabemos que en muchos proyectos no nos aceptarán por tener OnlyFans por el mismo tabú que existe, pero digamos que esos proyectos ya no nos interesan. Nos interesan los proyectos que nos quieran como somos y por lo que tenemos para ofrecer.

-¿En cuánto sale suscribirse a su página?

La suscripción cuesta veinte dólares por mes y ahorita tenemos un descuento del 50%, eso sí, por tiempo limitado. Es una campañita de promoción por lo que viene.

- ¿Qué han logrado pagar gracias a estas ganancias?

Si uno divide ese salario entre los dos, tal vez no sea muchisimo dinero, pero nos ha ayudado muchísimo en todo lo que hemos hecho acá.

Igual todo este tiempo hemos salido en el cine, hemos hecho televisión mexicana, hemos hecho muchas campañas como modelos; estamos supercontentos con esto y con el dinero de la plataforma hemos ayudado a nuestra familia económicamente, pagamos las clases de actuación, el departamento, que ahora ya es más grande, y la comida.