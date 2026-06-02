Famosos contarán las duras batallas de salud que marcaron sus vidas en el programa Los Doctores de canal 7

El programa Los Doctores se transmite de lunes a viernes a las 10 a.m. por canal 7. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El programa Los Doctores tendrá una emisión especial esta semana al abrir espacio para que reconocidas figuras nacionales compartan algunas de las batallas más difíciles que han enfrentado fuera de los escenarios, las canchas o los medios de comunicación.

Desde este lunes el espacio de canal 7 ha tenido de invitados a diferentes figuras conocidas a quienes les ha tocado aprender a convivir con enfermedades o condiciones de salud que cambiaron sus vidas.

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La semana de testimonios arrancó con la participación del exfutbolista Álvaro Mesén, mientras que este martes fue el turno del músico Kike de Heredia.

Mientras que, este miércoles el invitado será Carlos Álvarez y Randall Vargas, quienes compartirán las experiencias que vivieron a raíz de sus respectivas condiciones médicas.

El jueves llegará el momento de escuchar a Bismarck Méndez, mientras que la semana cerrará el viernes con la participación de Doris Goldgewicht.

Los presentadores de Los Doctores tendrán un invitado famoso cada día hablando de sus problemas de salud. (Cortes/Cortesía Teletica)

Más allá de las enfermedades o diagnósticos, el programa busca mostrar las lecciones, los temores y las fortalezas que cada uno de estos invitados descubrió durante momentos especialmente complejos de sus vidas.

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Los Doctores se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por canal 7 y Teletica.com.