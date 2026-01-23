Deportes

Álvaro Mesén revela quién es la persona clave en el proceso que le salvó la vida

Álvaro Mesén envió un mensaje muy especial tras superar un momento muy duro en su vida

Por Sergio Alvarado

Álvaro Mesén abrió su corazón para recordar uno de los pasajes más duros de su vida y de pasó mostrar a una de las responsables de salvarlo hace tres años y medio.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el exarquero de Alajuelense, Herediano y Liberia recalcó que los milagros existen y que él es un testimonio de eso.

Álvaro Mesén presentó a la doctora Yahaira Molina como la responsable de salvarle la vida.
Soy prueba viviente de un milagro”

Dicen que los milagros existen, y yo soy prueba viviente de uno. En junio de 2022 enfrenté mi prueba más dura con un absceso y granuloma intracraneal. Hoy, casi 4 años después, puedo sonreír gracias a la grandeza de Dios y a las manos benditas de la Dra. Yahaira Molina.

Gracias, doctora, por su excelencia, su humanidad y por ser el instrumento que literalmente me salvó la vida. Eternamente agradecido”, publicó con una foto junto a la doctora que le salvó la vida.

Recuperación total y una nueva etapa

Don Álvaro se repuso por completo de aquel pasaje tan difícil para dar cuenta de lo que puede lograr la fe y disfrutar su vida junto a su familia y en su faceta ahora de empresario.

Alvaro MesénOperación Álvaro MesénMilagro Álvaro Mesén
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

