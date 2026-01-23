Álvaro Mesén revela quién es la persona clave en el proceso que le salvó la vida

Álvaro Mesén abrió su corazón para recordar uno de los pasajes más duros de su vida y de pasó mostrar a una de las responsables de salvarlo hace tres años y medio.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el exarquero de Alajuelense, Herediano y Liberia recalcó que los milagros existen y que él es un testimonio de eso.

LEA MÁS: El sabio consejo de Álvaro Mesén a sus hijos luego de vivir un encuentro directo con Dios

Álvaro Mesén presentó a la doctora Yahaira Molina como la responsable de salvarle la vida. (Facebook Álvaro Mesén/Facebook Álvaro Mesén)

Soy prueba viviente de un milagro”

“Dicen que los milagros existen, y yo soy prueba viviente de uno. En junio de 2022 enfrenté mi prueba más dura con un absceso y granuloma intracraneal. Hoy, casi 4 años después, puedo sonreír gracias a la grandeza de Dios y a las manos benditas de la Dra. Yahaira Molina.

“Gracias, doctora, por su excelencia, su humanidad y por ser el instrumento que literalmente me salvó la vida. Eternamente agradecido”, publicó con una foto junto a la doctora que le salvó la vida.

LEA MÁS: Álvaro Mesén retoma una de sus actividades favoritas a tres años de su delicada cirugía

Recuperación total y una nueva etapa

Don Álvaro se repuso por completo de aquel pasaje tan difícil para dar cuenta de lo que puede lograr la fe y disfrutar su vida junto a su familia y en su faceta ahora de empresario.