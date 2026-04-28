Famosos de equipos rivales no tuvieron piedad y se unieron a echarle limón a la herida de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron por todo lado. (redes/Facebook)

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense del Torneo de Clausura 2026 sigue dando de qué hablar y, como era de esperarse, no solo provocó tristeza entre su afición, sino también una avalancha de bromas, memes y comentarios de seguidores de otros equipos que no dejaron pasar la oportunidad de vacilar.

La caída 2-1 ante Municipal Liberia terminó por dejar a los manudos fuera de las semifinales, algo que pocos imaginaban tratándose del actual campeón nacional.

Pero mientras en la casa rojinegra hay análisis y preocupación por lo que viene, en otras aceras del fútbol nacional más de uno anda disfrutando el momento.

En La Teja conversamos con varios aficionados de los equipos clasificados a semis y hasta con figuras conocidas para preguntarles algo muy puntual: ¿qué pueden hacer ahora los liguistas en estas vacaciones adelantadas?

Óscar Ramírez "El Machillo" no podía creer que su equipo quedara fuera del torneo tras no alcanzar los puntos necesarios para clasificar. (JOHN DURAN/John Durán)

El periodista Fabián Zumbado, seguidor del Club Sport Herediano, aseguró que la Liga simplemente recogió lo que sembró.

“Yo creo, para hablar en términos de agricultura, como dijo Machillo en una conferencia, cosecharon lo que sembraron. Desde el inicio del campeonato cosecharon excusas y excusas. Que la prensa, que los árbitros, que había que perdonar ciertas cosas de jugadores… nunca hubo autocrítica”, comentó.

Según Zumbado, el gran error de la Liga fue no asumir responsabilidades durante el torneo.

“Nunca hubo un ‘estamos haciendo mal las cosas’. Siempre buscaron culpables afuera y al final lo que ganaron fue quedarse fuera”, agregó.

Fabián Zumbado, seguidor del Herediano, espera ver a su equipo disputando la gran final. (Cortesía)

Y como recomendación para estas semanas libres, fue creativo.

“Ya viene el álbum del Mundial, pueden ponerse a coleccionarlo, ir al cine porque están saliendo películas nuevas o, mejor aún, alejarse un rato de internet para no ver todo lo que les están diciendo”, dijo entre risas.

Los mandó a la 32

Por su parte, el creador de contenido Darío Durán, aficionado del Deportivo Saprissa, aprovechó para meter picante.

“Si quieren ir en busca de la 32, pueden agarrar para Limón, ahí sí llegan a la 32”, dijo en tono de burla, haciendo referencia a la ruta nacional.

El influencer Darío Durán, más conocido como el Dari, también se refirió a la eliminación de Alajuelense. (Instagram El Dari. /Instagram El Dari.)

Pero también les recomendó algo práctico.

“Que aprovechen y compren pantallas porque viene el Mundial y también la final del campeonato, para que la vean cómodos por tele, que es algo a lo que ya están acostumbrados”, soltó.

Eso sí, reconoció algo.

“La afición de la Liga es fiel. Siempre están ahí, a pesar de todo”, agregó.

El periodista Daniel Céspedes, figura de Buen Día y seguidor morado, tuvo una posición más mesurada.

“Es raro ver unas semifinales sin la Liga. Uno vacila y se burla, claro, porque es parte del fútbol, pero hace falta. Esa rivalidad histórica es parte del espectáculo”, comentó.

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Juan Manuel Vargas, periodista y presentador de Telenoticias, lamentó la eliminación del equipo manudo, pero está feliz que Cartaguito sí pasara. (redes/Facebook)

Mientras tanto, Juan Manuel Vargas, de Telenoticias y aficionado del Club Sport Cartaginés, fue más analítico.

“Ver a otros disfrutar de la fiesta grande no le hace gracia a nadie. Ahora les toca analizar bien qué pasó porque esto no es nuevo, no es la primera vez que un campeón se queda fuera”, dijo.

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A limpiar las canoas

Pero uno de los comentarios más fuertes llegó de Francisco Ramírez, herediano de corazón, quien aseguró que el título anterior de la Liga fue “un golpe de suerte”.

“Yo lo dije desde el torneo pasado. Todo se les dio. Eran palos, rebotes, el arquero salvando, suerte de campeón. Pero eso no iba a volver a pasar (que serían de nuevo campeones)”, aseguró.

Ramírez recordó, incluso, aquella famosa frase de Raúl Pinto sobre que La Liga iba a ganar varios títulos más seguidos después de alzar la ansiada 31.

“Cuando dijo que venían tres más, yo dije: eso no va a pasar. Y vea, ni a semifinales llegaron”, soltó.

Francisco Ramírez, mejor conocido como Francho, es super seguidor del Club Sport Herediano. (redes/Instagram)

Y para ocupar el tiempo libre, también les dejó tarea.

“Que limpien canoas, revisen goteras, quiten llantas para evitar el dengue y ayuden en el barrio. Ya vienen las lluvias, ahora tienen tiempo”, vaciló.

Pero si alguien se robó el show fue Edgar Cartín, con su personaje El Galán, reconocido seguidor del Cartaginés.

El personaje celebró con todo la clasificación brumosa.

“¡Aijá! Juemialma, Cartago vive, vive! Gracias a Dios estamos otra vez en semifinales”, dijo emocionado.

Pero también aprovechó para lanzar su crítica.

“Es que vea, esos jugadores tienen de todo: CAR, buena comida, nutricionistas, sicólogos… demasiado chineados. Eso es como cuando los papás chinean mucho a los hijos después se portan mal y no responden, eso es lo que pasa, juemialma", mencionó.

El Galán anda feliz de la vida celebrando el pase a semifinales del Cartaginés. (Facebook)

Y hasta le mandó mensaje al técnico Óscar Ramírez para que ponga a trabajar a los jugadores ahora que van a tener bastante tiempo libre.

“Que se los lleve para Hojancha a chapear, a apear limones, a llevar sol y a saber lo que es trabajar duro”, dijo fiel a su estilo.

Machillo, sus jugadores y el resto de manudos ahora tendrán que ver la final por tele. (redes/Facebook)

Lo cierto es que mientras unos siguen lamentando la eliminación, otros están disfrutando cada minuto del tropiezo rojinegro.

Y como suele pasar en el fútbol, hoy la Liga es la protagonista… pero de las bromas.