Fan costarricense subió al escenario a cantar con Gorillaz y encendió al público en Parque Viva

Sebastián Díaz, un joven costarricense-ecuatoriano, se convirtió en protagonista del primer concierto de Gorillaz en Costa Rica al subir al escenario y rapear junto a Damon Albarn durante el cierre del espectáculo.

El encuentro ocurrió la noche de este sábado 14 de noviembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. La agrupación se presentó con entradas agotadas como parte de su gira The Mountain Tour.

El seguidor pasó de disfrutar el concierto entre el público a interpretar la sección de rap de Clint Eastwood, uno de los temas más reconocidos de la banda, cuyos versos fueron grabados originalmente por Del the Funky Homosapien.

La broma de Damon Albarn antes de comenzar

Sebastián Díaz, un joven costarricense-ecuatoriano, se convirtió en protagonista del primer concierto de Gorillaz en Costa Rica (Captura de pantalla /Tomada de redes sociales)

Antes de darle paso, el vocalista puso a prueba los nervios del invitado con una broma frente a los asistentes.

“Si esto no funciona, no me echen la culpa a mí, sino a él”, dijo Albarn.

Díaz respondió con seguridad que todo saldría bien. El cantante celebró su confianza y le permitió asumir el rap de la pieza que cerró la presentación.

El joven completó los versos con energía y sin perder el ritmo ante miles de personas. Su participación provocó los aplausos del público y terminó con un abrazo entre él y el líder de la agrupación.

El video de Sebastián Díaz se volvió viral

La escena también llegó a quienes no estuvieron en Parque Viva. Los videos de la presentación circularon en Facebook, TikTok y X, donde los usuarios destacaron la soltura del seguidor sobre la tarima. “Ese mae es compa mío se llama Sebastián”.

LEA MÁS: Famosa actriz de Rosario Tijeras llegará a Costa Rica con un espectáculo que promete sudar la gota gorda

Entre las reacciones aparecieron comentarios como “la rompió” y “dejó a Costa Rica en alto”, en reconocimiento a su desempeño junto al músico. Otros destacaron su educación al subir al escenario.

Las imágenes muestran tanto el intercambio previo con Albarn como la interpretación y el abrazo con los que terminó su participación en el concierto.