Famosa actriz de Rosario Tijeras llegará a Costa Rica con un espectáculo que promete sudar la gota gorda

Bárbara de Regil alcanzó gran popularidad por su papel protagónico en la serie Rosario Tijeras. (Instagram/Instagram)

Los seguidores de Rosario Tijeras tendrán la oportunidad de conocer a una de sus protagonistas. La actriz mexicana Bárbara de Regil, quien interpretó a Rosario en la popular serie, llegará por primera vez a Costa Rica.

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La artista participará en el Pura Vida Fit Fest, una actividad que se realizará el sábado 16 de enero del 2027 en las plazoletas del INS Estadio, en el Estadio Nacional.

De Regil encabezará una clase en vivo de cardio motivacional, en la que los asistentes podrán ejercitarse junto a ella. El festival también tendrá actividades relacionadas con el bienestar y encuentros Meet & Greet para algunos participantes.

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La actividad se realizará en una sola fecha y tendrá capacidad para 1.000 personas. Las puertas abrirán a las 6:30 a. m. y el programa se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m.

La actriz mexicana visitará Costa Rica por primera vez en enero del 2027. (redes/Instagram)

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas se pueden adquirir en línea, exclusivamente por medio de eticket.cr. La organización habilitó tres localidades:

Experience: ₡57.900, con 100 espacios.

₡57.900, con 100 espacios. VIP: ₡40.600, con 250 espacios.

₡40.600, con 250 espacios. General: ₡23.300, con 650 espacios.

Todas incluyen acceso al festival, la clase de cardio, un kit de bienvenida, actividades de las marcas participantes y puntos de hidratación.

Bárbara de Regil también es reconocida por compartir rutinas de ejercicio y mensajes de motivación en redes sociales, donde reúne más de 37 millones de seguidores entre TikTok, Instagram y Facebook, según Unik media & events.