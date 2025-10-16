¿Fan de Erreway? La Teja le regala entradas para el concierto de los argentinos

Erreway se presenta en Costa Rica este lunes 20 de octubre. Fotografía: Archivo GN. (Cortesía/La Nación)

Si es fan de la banda argentina Erreway y aún no tiene entradas para su concierto en Costa Rica, en La Teja le tenemos buenas noticias.

Este 16 de octubre se activó un sorteo relámpago de entradas dobles, que finalizará el viernes 17 de octubre a las 2 p. m.

LEA MÁS: ¡Erreway en Costa Rica! La banda de Rebelde Way regresa a los escenarios tras 20 años

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy fácil:

Complete el formulario de inscripción disponible aquí y únase al canal de WhatsApp de La Teja (en este link). Descargue la aplicación de La Teja (aquí) y envíe una captura de pantalla de la descarga vía WhatsApp al número 6196-2513.

Recuerde que solo podrán participar quienes cumplan con el plazo establecido: desde este jueves hasta el viernes 17 de octubre a las 2 p. m.

LEA MÁS: Gane entradas dobles para el concierto de Debi Nova y viva una noche inolvidable

Concierto de Erreway en Costa Rica

La banda Erreway se presentará el lunes 20 de octubre en Parque Viva, dentro de su gira internacional “Juntos otra vez Tour”.

¡No pierda la oportunidad de ganar sus entradas dobles y vivir el concierto en vivo!