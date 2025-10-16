Conciertos

Gane entradas dobles para el concierto de Debi Nova y viva una noche inolvidable

Por Yerlin Gómez Izaguirre
22/07/2025, San José, Escazú, entrevista con la cantante nacional Debi Nova, para la presentación de su nuevo disco.
Debi Nova se presentará en Parque Viva el próximo sábado 18 de octubre. (Jose Cordero/José Cordero)

La reconocida artista costarricense Debi Nova ofrecerá un espectacular concierto el próximo sábado 18 de octubre en Parque Viva.

Esta es una oportunidad única para disfrutar de sus éxitos en vivo y compartir una noche llena de música, ritmo y emociones.

Gracias a La Teja, usted puede participar para ganar entradas dobles y asegurar su lugar en este esperado evento.

La dinámica es sencilla y rápida, pero requiere completar todos los pasos indicados para validar su participación.

Para participar, es necesario seguir los siguientes pasos: completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El plazo de participación se inicia este jueves 16 de octubre y finaliza el viernes 17 de octubre a las 9 a. m.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

