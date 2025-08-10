Fan tica nos contó lo que le pudo decir a Manuel Turizo cuando la subió al escenario

Karol Leitón fue la afortunada de compartir con Manuel Turizo. Cortesía para La Teja (Karol Leitón /Manuel Turizo)

Karol Leitón, la fanática costarricense que vivió un momento soñado el pasado sábado, contó qué fue lo que alcanzó a decirle a Manuel Turizo cuando él la invitó a subir al escenario durante su concierto en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, como parte de su gira internacional 201.

Este medio habló con la afortunada modelo, quien muy emocionada nos contó del momento único que vivió con el colombiano.

“La invitación al escenario no fue planeada, ni hablada antes. Yo soy muy fan de Turizo, de hecho lo sigo desde el 2017, y todas las veces que ha venido al país siempre voy a sus conciertos”, comentó la guapa.

Karol Leitón y Manuel Turizo.

El momento fue único para la fanática.

Manuel Turizo estuvo en el país este sábado.

Leitón expresó que a este último concierto que fue se preparó muy bien, al punto que lo manifestó y hasta le hizo un cartel que decía: piedra, papel o tijera. Si gano, te tomas una foto conmigo.

“Yo lo llevé para que pasara lo que tenía que pasar, pero pensaba en que se me tenía que hacer sí o sí. Cuando el cantante se acercó al lado donde yo estaba, yo pegué gritos para que viera el cartel y se mandó a jugar”, detalló.

Leitón expresó que Turizo no entendía muy bien el juego; al final me enredé tanto que me terminó diciendo que me subiera al escenario a tomarme la foto.

“Cuando me subí, estaba tan nerviosa que lo único que le dije fue que era muy fan y que lo seguía desde el 2017. Fue lo único que me salió decirle. Él me contestó con un ‘gracias, mi amor, que Dios te bendiga’ ”, agregó.

La también creadora de contenido detalló que todo fue muy rápido, por eso tenía que aprovechar el momento.

“Cuando bajé del escenario, todas las mujeres que estaban presentes me preguntaban a qué olía, pero a mí se me fue el olfato. Él lo que estaba era sudado, entonces cuando me abrazó, yo bajé con la blusa empapada de sudor, al punto que todas querían un abrazo para sentirlo.

09/07/2025. Concierto de Manuel Turizo. Parque Viva, Alajuela.

La creadora de contenido contó que sus amigos y su mamá se emocionaron aún más que ella al enterarse, porque saben que es una gran fanática.

Los otros fans

Karo expresó que cuando bajó, todo el mundo le decía que por qué, cuando le dio el beso en la mejilla, no se volteó para darle un piquito, pero comentó que para ella ese tipo de acciones es una falta de respeto hacia el artista, además de que le hubieran bajado más rápido o hasta de mala gana.

“Mi idea era salir bien, verme tranquila y educada”, concluyó.