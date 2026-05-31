Fashionista tica no tuvo paz hasta corregir este detalle a reconocido cantante internacional

Kalimba hizo dos conciertos en el país. (cortesía /cortesía)

La fashionista y vestuarista de Canal 7, Sandra Carvajal, vivió una curiosa anécdota durante los conciertos que el cantante mexicano Kalimba ofreció el 28 y 29 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar, pues no pudo evitar fijarse en un detalle de su vestuario que terminó corrigiendo personalmente.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la macha contó que tuvo la oportunidad de conocer al artista y que, cuando por fin estuvo frente a él, no pudo guardarse lo que llevaba horas pensando.

“Tuve el gran placer de conocer a Kalimba y decirle que no tuve paz durante todo el concierto viendo que tenía las aberturas del saco cerradas. Yo siendo yo”, escribió junto a un video en el que se observa cómo ayudan al cantante a abrir las costuras.

Sandra Carvajal fue con sus amigas de años. (cortesía /cortesía)

Este medio conversó con Carvajal, quien aseguró que el encuentro fue breve, pero suficiente para llevarse una muy buena impresión del mexicano.

“Fue muy rápido, pero noté que es una persona muy atenta. Creo que no se esperaba que la segunda cosa que le dijera fuera que estuve todo el concierto pendiente de su saco”, contó entre risas.

Sandra explicó que, como profesional del vestuario, le era imposible ignorar ese detalle, aunque sus amigas intentaron convencerla de relajarse.

Sandra Carvajal habló con La Teja de los detalles del artista.

Sandra Carvajal conoció a Kalimba tras sus conciertos en el Teatro Melico Salazar.

“Yo fui con mis amigas de hace más de 30 años y me decían: ‘¡Ay, tenga paz!’, pero no pude disimular. No pude quitarme el chip de vestuarista”, comentó.

Además, destacó otro aspecto que la conquistó del espectáculo: la forma en que Kalimba reconoció públicamente el trabajo de los músicos nacionales que lo acompañaron en escena.

“También fue muy lindo el reconocimiento público que les hizo a los músicos de la Orquesta Universal en varias ocasiones. De cierta forma yo se lo agradecí. Es muy bonito que reconozcan el talento de nuestros músicos y de las coristas, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellas”, explicó.

Sobre el famoso saco, la vestuarista contó que el propio artista le explicó la razón detrás del detalle.

“Me dijo que a última hora habían cambiado el saco y por eso las aberturas habían quedado sin abrir”, relató.

Carvajal aprovechó para explicar que cuando un saco es nuevo suele traer esas costuras cerradas para proteger la forma de la prenda y garantizar que no ha sido utilizada previamente.

Al final, lo que comenzó como una pequeña obsesión profesional terminó convirtiéndose en una divertida anécdota que Sandra compartió con sus seguidores y que, de paso, le permitió conocer a uno de los artistas más queridos de la música latina.