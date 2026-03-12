Farándula

Fausto Casanova, actor de Televisa, revela que el cáncer regresó y pide ayuda para su tratamiento

Fausto Casanova compartió su situación a través de una campaña de recaudación en GoFundMe

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor mexicano Fausto Casanova, conocido por su trabajo en producciones de Televisa como La Rosa de Guadalupe, conmovió a sus seguidores al revelar que enfrenta nuevamente el cáncer.

La noticia fue compartida por él mismo mediante una publicación en GoFundMe, donde explicó la situación que vive actualmente.

Según contó, en febrero de 2022 recibió el diagnóstico de cáncer epidermoide metastásico de primario desconocido. Tras ese hallazgo, los médicos le extirparon un ganglio del lado derecho del cuello.

Fausto Casanova es actor de teatro y televisión. (Fausto Casanova/Instagram)

“En mayo del mismo año, me realizaron una disección radical de ganglios de cabeza y cuello del lado derecho, y no encontraron el supuesto cáncer primario”, comentó.

La recaída que cambió todo

El actor explicó que durante cuatro años se mantuvo bajo estudios de control y todo parecía evolucionar de forma favorable. Sin embargo, el pasado 9 de febrero recibió una noticia inesperada.

“Me detectaron una recaída de cáncer, por lo que debo realizarme varios procedimientos quirúrgicos, los cuales son muy costosos, y mi situación económica actual no es favorable.

“Necesito recaudar por el momento $250.000 pesos mexicanos (más de seis millones y medio de colones) para cubrir los primeros tratamientos quirúrgicos y honorarios médicos y así poder ganar esta segunda batalla”, explicó.

Casanova también expresó su deseo de continuar luchando por su salud y cumplir sus sueños, entre ellos ver crecer a su hija.

El actor ha participado en diversos proyectos de teatro y televisión, entre ellos Dinastía Casillas, La Madrastra, Rutas de la vida, Oblitus y Atomic Fire Redux.

