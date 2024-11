Felipe Loaiza ahora no solo cuenta historias en Informe 11 sino que se hizo político

Felipe Loaiza, periodista de Informe 11 Las Historias y Regidor del cantón de Paraíso en Cartago.

Felipe Loaiza Araya, de Informe 11 Las Historias, tiene desde mayo anterior un nuevo título profesional que tiene que ver con política, aunque no se considera político y menos experto en la materia.

El periodista de Repretel es ahora regidor suplente en el cantón de Paraíso, en Cartago, y nos contó qué tal ha sido la experiencia en esta otra trinchera a sus 33 años.

¿Cómo se dio la oportunidad de entrar en política?

Desde que estoy en el colegio siempre he sido una persona muy sapa, muy metida, soy muy hablantín, y siempre me había gustado. Tenía la espinita de meterme en la política, pero entro al periodismo y la iniciativa o el deseo quedó ahí como estancado.

En estas elecciones que acaban de pasar, me vinieron a buscar a mi hogar y me dijeron que había una posibilidad de ser regidor, pero yo le voy a ser bien inocente, yo no sabía qué significaba eso. Yo no entendía bien lo que era ir a sesionar, que había que tomar decisiones, que es como una Asamblea Legislativa, pero pequeñita, eso yo no lo entendía. Yo me metí para saber cómo era un proceso electoral, quería disfrutar la democracia de mi país, ver cómo funciona un poco la política, y resulta que este hombre termina siendo electo. Cuando ya me explicaron cómo era todo, dije: ‘¡ay, en qué me metí!’.

LEA MÁS: Periodista operado dos veces del corazón hizo la romería y está a punto de cumplir otra de sus promesas

¿Qué cree que vieron en usted para proponerlo como regidor?

En el partido por el cual yo quedé electo había personas de mi distrito que es Orosi. Ahora vivo en Paraíso, que es el cantón central, ellos me conocían y pensaron: ‘¿y por qué no Felipe?’, entonces me llamaron y me dijeron que sí me gustaría y yo dije: ‘mirá, Dios me escuchó’, y acepté. Claro, yo no entendía en lo que me estaba metiendo.

Yo no vengo de una familia política y cuando me metí en esto mis papás me decían: ‘¿está seguro?’, y yo les decía: ‘de por sí no voy a quedar’.

Felipe Loaiza contó que desde que estaba en el colegio lo ilusionaba mucho la política.

¿Qué tal ha sido la experiencia?

Es interesante, así podría definirlo. Tal vez mi personalidad no sea tan cercana a lo que es la política de forma tradicional, no quiero encajar en algunas palabras o adjetivos, pero es interesante el teje y maneje de la política. El saber que dar una palabra, una opinión, escuchar a la gente y poder ayudarla, eso me ha hecho sentir muy feliz.

Creo que yo nací para esto, para ayudar. A mí me gusta mucho la ayuda social, eso me gusta un montón. Todavía hay anhelos en este corazón que espero Dios me permita cumplir y no en política porque me encanta la ayuda social.

¿Cuál es la función en sí de un regidor y qué hace en las sesiones municipales?

En las sesiones se presentan mociones que son consultas o necesidades que hay en el cantón; entonces llevamos propuestas al Consejo Municipal, que se tienen que aprobar con el resto de personas para que se traduzca en ayuda a la comunidad; por ejemplo, un arreglo de carreteras, de tuberías; es decir, el regidor escucha y promueve proyectos dentro del consejo o se los presenta a la administración que sería la alcaldía para que se puedan ejecutar.

Yo entré a esto con el objetivo de servir y si puedo ayudar a dos o tres personas estoy más que satisfecho, pero el objetivo es ayudar al cantón en general.

LEA MÁS: Joven periodista se desmayaba 1.800 veces al mes por falla en el corazón, pero eso terminó

El que no nace para servir no sirve para vivir, como dijo la madre Teresa de Calcuta” — Felipe Loaiza, periodista

Felipe Loaiza es oficialmente el regidor del cantón de Paraíso en Cartago desde el pasado 1 de mayo.

- ¿Le gustaría seguir en ese camino de la política?

A futuro no sé que va a pasar en política porque soy muy nuevo en esto y no esperaba llegar acá, y siempre le he dicho a Dios: ‘maneje usted mi camino, sabrá usted por dónde me lleva’, pero antes de la política le puedo decir que tengo sueños también ligados a mi profesión; por ejemplo, me encantaría que en algún momento de mi vida me llamen a ser presentador de Teletón. Me encantaría participar en un reality show; es decir, donde yo pueda ayudar a mí me hace feliz.

Yo estoy vivo y tuve mis dos operaciones de corazón gracias a la caridad, porque cuando a mí me operan yo no tenía dinero ni trabajo, no es que ahora lo tenga, pero tengo trabajito y arroz y frijoles en mi casa, y yo dependí de los donativos de la gente e hice rifas para pagar mi cirugía. Por eso digo que estoy vivo gracias a la caridad y por eso siempre voy con ese estandarte de que donde yo pueda ayudar ahí voy a estar, hoy se llama política, Informe 11, mañana no sé cómo se llamará.

Si fuera por hacerme millonario estoy en el lugar equivocado, la política no sería el camino. Yo no soy político”. — Felipe Loaiza, periodista

Su familia es la más orgullosa de verlo cumplir sus sueños.

- ¿Si le tocara llegar a escoger entre seguir como periodista o como político, que haría?

La comunidad me ha dicho que si pienso ser alcalde, yo tengo sueños en el corazón, pero no puedo decir que hoy mi sueño es llegar a una alcaldía, porque para llegar a la alcaldía se necesita tener conocimiento, una capacidad y creo yo, humildemente, que el Felipe de hoy está llevando bien la tarea entre la televisión y en el Consejo Municipal, pero sí voy a ser muy sincero, yo amo la televisión.

Amo el cariño de la gente, ir a reportear, así que el Felipe de hoy está muy contento con lo que está haciendo, no tengo ofertas, no sé que va a pasar después de estos cuatro años conmigo y si en algún momento de la vida Dios desea que yo llegue a estar en un puesto de estos, que sea Él quien habilite los caminos, siempre y cuando sea para ayudar.

LEA MÁS: Mario Alfaro, “El viajero del tiempo” de Informe 11 tenía varios secretos muy bien guardados

Felipe Loaiza, periodista de Informe 11 Las Historias, está muy feliz de trabajar en televisión.