Periodista operado dos veces del corazón hizo la romería y está a punto de cumplir otra de sus promesas

Felipe Loaiza, periodista de Informe 11 Las Historias. Cortesía

Felipe Loaiza, de Informe 11 Las Historias, tenía pendiente dos promesas por cumplir desde que logró superar dos operaciones de corazón. Una de ellas la logró el pasado 1 de agosto y la otra está planeada para que se dé la próxima semana.

Al periodista de canal 11 le tocó enfrentar una enfermedad que lo hacía desmayarse hasta 60 veces al día, en julio de 2015 lo diagnosticaron con síncope neurocardiogénico vasovagal.

A él tuvieron que operarlo en dos ocasiones, en febrero de 2018 y en junio de 2020, pero meses antes de la primera operación un doctor lo había desahuciado, por lo que en el 2017 hizo la romería en silla de ruedas junto a su familia, desde Orosi, para pedirle la intercesión de la Virgen de Los Ángeles.

Felipe y sus papás lograron hacer la romería juntos, esta vez caminando y con la intensión de agradecer por su salud. Cortesía

“La petición mía a la Virgen no era que me sanara físicamente, yo quería morir, descansar, pero la Virgen tenía otros proyectos por intercesión ante Dios y en febrero de 2018 se da la primera cirugía que a mí me cambia la vida y que me permite estar un poco más estable sin imaginar lo que venía a futuro”, recordó.

Este año Felipe, al ver que ya está mejor de salud, le prometió a la Virgencita que iría a visitarla de nuevo, pero esta vez para agradecerle por el milagrote y para pedirle por otro sueño que espera cumplirle a sus papás.

Estoy como si nada, pensé que iba a amanecer magullado o cansado, pero no”. — Felipe Loaiza, periodista

LEA MÁS: Periodista de Informe 11 operado dos veces del corazón también tiene sus historias

Felipe Loaiza hizo la romería para agradecer por su salud

Guía desde el cielo

Él salió desde la iglesia de Paraíso de Cartago (de donde es vecino) hasta la Basílica de Los Ángeles junto a sus papás y una de sus hermanas, es decir, caminó unos 6 kilómetros en poco más de 2 horas.

“Decidimos hacerla en familia porque era como el agradecimiento de aquella vez que fueron a entregarme a los pies de la Virgen y esta vez fuimos todos a agradecerle por haber hecho literalmente un milagro en mí. En el 2017 fuimos con un sacerdote amigo de la familia, pero desgraciadamente por temas de covid-19 falleció, así que nos faltó uno dentro de la cola, pero sabíamos que desde el cielo nos acompañó y nos dio la fuerza.

“Esa vez mi mamá no hizo la caminata porque ella me estaba esperando con el oxígeno en la iglesia y esta vez ella fue en lugar del padre Alfonso”, mencionó.

Ante de ser operado del corazón el periodista se desmayaba hasta 60 veces al día. Cortesía

Felipe contó que hace dos meses le había pedido permiso al doctor para hacer la romería y que le recomendó empezar a caminar todos los días un ratito para que fuera midiendo cómo reaccionaba su corazoncito.

LEA MÁS: A sus 23 años, ¿sabe cuál fue el primer nombre que tuvo Informe 11 Las Historias?

Cumplir un sueño

Esa noche de romería Felipe le hizo otra promesa la Virgencita y es volver a visitarla si regresa sano y salvo de un viaje que está planeando para sus papitos.

Según contó, desde que estaba en el colegio soñaba con montar a su mamá y a su papá por primera vez en un avión y ya tiene todo listo para llevárselos a conocer Guatemala el próximo miércoles.

“Tengo que volver a la Basílica a agradecerle a la Virgen porque la próxima semana cumplo un sueño de vida que empezó desde que estaba en el colegio, pero después me dio la enfermedad y creí que nunca lo iba a cumplir y es que la otra semana monto a mis papás en un avión, entonces, después de estar al borde de la muerte y después de 17 años es un sueño que voy a cumplir y viniendo del viaje, Dios primero, la intención es ir a la basílica y entrar de rodillas y agradecerle a nuestra madre porque me permitió no solo tener salud, sino cumplir un sueño que desde niño tenía”, mencionó.

Felipe ahora solo va a hacer chequeos, pero su corazón sigue trabajando muy bien. Foto: Cortesía.

Felipe dice sentirse muy feliz de que su vida cambiara tanto porque atrás quedaron los duros días de hospital y ahora solo quiere seguir disfrutando al máximo la vida junto a sus seres más queridos.