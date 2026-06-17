Fernán Faerron se tatuó en la pierna una parte del cuerpo de Laura Ortega y así reaccionó ella

Fernán Faerron sorprendió a muchos este martes al mostrar públicamente el resultado de un tatuaje que se hizo y que tiene a su esposa Laura Ortega con emociones encontradas.

El futbolista se tatuó en la parte de atrás de una de sus piernas una de las partes del cuerpo que más llaman la atención de Laura y ella no ocultó sus sentimientos al ver el resultado.

Fernán Faerron y Laura Ortega estuvieron hace unos días en Orlando. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

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Faerron se tatuó un diseño que tenía como protagonista uno de los ojos de Ortega; eso sí, lo dejó en blanco y negro y no en el verde característico de la expresentadora de televisión.

Laura hizo el anuncio

Laura fue quien dio a conocer que el ojo que Fernán se había tatuado era el de ella.

“Mi ojito. Te amo”, escribió Lau, quien se encuentra en Panamá junto a sus papás y su hija Elisa.

Fernán Faerron lleva a Laura Ortega en la piel. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Ortega agregó tres emoticones con los que evidenció estar enamorada y conmovida con el detalle, pues del tatuaje emergen unos rayos y estos caen cerca de otro tatuaje que tiene Faerron por ese sector que representa a él, a su esposa y a la hija de ambos.

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El tatuador a cargo del trabajo fue Keylor Salazar y según explicó el trabajo consistió en una sesión de pierna “mundialista”, en alusión a la Copa del Mundo de la FIFA que está en disputa.

Así fue el tatuaje que le hicieron a Fernán Faerron

“¡Crack! Gracias por hacer esta pieza realidad”, agradeció Fernán a Salazar.