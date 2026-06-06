Farándula

Laura Ortega no competía por la corona, pero terminó robándose las miradas en Miss Universe Costa Rica 2026

Modelo asistió por primera vez a una gala de elección de Miss Costa Rica este viernes

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Por Manuel Herrera

Precisamente en la noche que se eligió a la mujer más bella de Costa Rica, Laura Ortega atrajo muchísimas miradas.

A pesar de que no competía por la corona –muchas veces se lo han pedido– y de la gripe que tenía, Laura fue centro de atención al llegar este viernes a la gala del Miss Universe Costa Rica 2026, en el Centro Nacional de Convenciones.

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Estaba enferma

Horas antes del evento de belleza, la modelo y cantante confesó que estaba con gripe y que sería su primera vez asistiendo a un show de esos.

“Hoy es Miss Universe Costa Rica y Laura lleva tres días combatiendo contra una gripe. Amanecimos mejor, pero eso no significa que tenga que bajar la guardia”, dijo.

Con todo y eso, el debut de la ojiverde fue un derroche de belleza y glamour que capturó la atención de muchos cuando llegó y caminó por la alfombra roja.

Laura Ortega
Laura Ortega demostró que es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

Su look y belleza sorprendieron a muchos, según se evidenció en una foto que ella compartió en Instagram.

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Así deslumbró Laura Ortega en Miss Universe Costa Rica

Lo que llevó

Laura lució un elegante vestido blanco con corpiño brillante de pedrería y una gran estola blanca “de peluche” sobre sus hombros y brazos.

El pelo suelto con ondas hacia un lado y un maquillaje impecable remataron su look, y la hicieron ver, sin duda, como una de las asistentes más hermosas de la noche, y eso que había mucha competencia.

Laura Ortega feliz en la gala del Miss Universe Costa Rica
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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