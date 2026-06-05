Laura Ortega irá por primera vez a un Miss Costa Rica pero no esperaba lo que le pasó

Laura Ortega cuenta las horas para vivir una experiencia completamente nueva en su vida: asistir por primera vez a la gala de Miss Universe Costa Rica 2026.

Sin embargo, a pocas horas del esperado evento, la modelo y creadora de contenido confesó que enfrenta una situación con la que definitivamente no contaba.

Laura Ortega contó que, por primera vez, asistirá a una gala de elección y coronación de Miss Costa Rica. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Omar Cascante se pone más galán para su regreso a la televisión

Esto le pasó a Laura Ortega

A través de sus redes sociales, Laura reveló que lleva varios días lidiando con una gripe que la ha obligado a tomar precauciones para llegar en las mejores condiciones posibles a la actividad.

La modelo explicó que, aunque este viernes amaneció mejor, todavía no se siente completamente recuperada.

“Hoy es Miss Universe Costa Rica y Laura lleva tres días combatiendo contra una gripe. Amanecimos mejor, pero eso no significa que tenga que bajar la guardia”, comentó.

Laura Ortega asistirá por primera vez a un Miss Costa Rica

La ayuda de una amiga para recuperarse más rápido

En sus historias de Instagram, Ortega mostró que estaba tomando un shot de una bebida que le envió una amiga con la intención de ayudarla a sentirse mejor.

“No saben deliciosos pero me hizo mejorar. Esperemos sentirme al 100 por ciento para hoy en la noche porque es la primera vez en mi vida que voy a algo así y no voy a estar sintiéndome bajoneada”, agregó Laura.

LEA MÁS: ¡Sacudida en el Miss Universo Costa Rica! Candidata renuncia al concurso por esta razón

Laura Ortega está emocionada por vivir la experiencia

Más allá del resfrío, la influencer dejó claro que está muy ilusionada por asistir a la gala donde se elegirá a la próxima representante de Costa Rica para el Miss Universo 2026.

El evento se realizará este viernes a partir de las 8 p. m. en el Centro Nacional de Convenciones y reunirá a numerosas figuras de la farándula nacional, así como invitadas internacionales vinculadas al mundo de los concursos de belleza.

Todavía tiene varias horas para recuperarse

Afortunadamente para Laura, aún dispone de varias horas antes del inicio de la gala para descansar y continuar con los cuidados que le permitan llegar con energía a una noche que promete ser inolvidable.

Y es que, según confesó ella misma, no está dispuesta a dejar que una gripe le arruine el que será su debut en uno de los eventos de belleza más importantes del país.

Mahyla Roth entregará este viernes su título como Miss Universe Costa Rica, que obtuvo en el 2025. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Laura Ortega derramó lágrimas al revelar lo que pasó con la primera casa donde vivió con Fernán Faerron