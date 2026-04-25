¡Sacudida en el Miss Universo Costa Rica! Candidata renuncia al concurso por esta razón

Un fuerte golpe sacude el Miss Universo Costa Rica 2026 tras la renuncia de una de sus candidatas, a tan solo semanas de la esperada final del certamen.

Se trata de la vecina de Pérez Zeledón, Iveth Madrigal, quien decidió abandonar sus aspiraciones a la corona nacional a un mes del evento.

Iveth Madrigal era candidata oficial al Miss Universo Costa Rica 2026. (Instagram/Instagram)

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Renuncia de Iveth Madrigal sorprende al certamen

Madrigal había sido coronada recientemente como Miss Universo Pérez Zeledón 2026, título que le otorgó el pase directo a la competencia nacional.

Sin embargo, en las últimas horas, la organización regional confirmó que la joven no continuará en el proceso e incluso ya entregó su corona.

“Con mucho pesar queremos hacer de conocimiento público el retiro de nuestra reina Iveth Madrigal de la competencia nacional, esto obedece a una decisión tomada por Iveth, debido a motivos personales que le impidieron seguir en el proceso y no responde a ninguna acción vinculada a la organización regional ni nacional”, indicó Miss Universe Pérez Zeledón en un comunicado de prensa compartido en redes.

Asimismo, le desearon lo mejor en sus próximos proyectos.

Así informó la organización regional la salida de Iveth Madrigal. (Instagram/Instagram)

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“Le deseamos a Iveth el mejor de los éxitos en lo que viene y estaremos comunicando prontamente lo que procede”, agregó la organización regional.

¿Qué pasará con el concurso ahora?

Los encargados regionales también aprovecharon para agradecer el apoyo del público hacia la exreina durante este proceso.

Por su parte, la organización nacional del Miss Universo Costa Rica no se ha referido al tema, por lo que, hasta el momento, el certamen continúa con 14 candidatas en competencia de las 15 inicialmente anunciadas.

Las aspirantes que siguen en la lucha por la corona son: Brenda Alfaro, María Alejandra Acosta, Nayeli Montenegro, Aaliyah Cunningham, Kristy Bolaños, Karleen Griffith, Monique Vincent, Alexia Sánchez, Yoselyn Ureña, Samaria Montero, Reidy Gutiérrez, Chantai Solano, Melany Chavez y Marisol Bagnarello.

Fecha y sede de la gran final

La final del Miss Universo Costa Rica 2026 está programada para el 5 de junio a las 8 de la noche en el Centro Nacional de Convenciones.

La ganadora tendrá el honor de representar al país en el Miss Universo 2026, que este año se realizará en Puerto Rico.

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