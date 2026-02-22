Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, aclara si se arrepiente de una cirugía realizada años atrás

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, abrió un espacio de preguntas en su cuenta de Instagram donde respondió si se arrepiente de haberse puesto implantes de seno.

La consulta realizada por uno de sus seguidores, surgió luego de que en octubre del año anterior comentara su intención de reducir el tamaño de sus implantes.

“No me arrepiento, pero sí, en este momento de mi vida me los quiero cambiar para algo más pequeño. No me los voy a quitar del todo, pero sí me los voy a cambiar”, expresó Mora.

Fernanda Mora habló con sinceridad sobre sus implantes. (Fernanda Mora/Instagram)

Motivos del cambio y retraso

La creadora de contenido explicó que su intención inicial era realizar el procedimiento en octubre, pero no fue posible debido a un resfriado prolongado que incluyó tos durante casi dos meses.

Aclaró que no se trató de una situación grave, aunque sí influyó directamente en la decisión médica de posponer la cirugía.

Planes a futuro

Fernanda dejó claro que no se trata de una prioridad inmediata, por lo que planea considerar la intervención más adelante.

“En este momento estoy más enfocada en el gimnasio, entonces no pienso operarme ahorita, sino como en unos tres meses, por ahí, pero no me arrepiento, simplemente en este momento quiero algo más pequeño”, agregó.