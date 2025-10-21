Esposa de Joel Campbell pasará por el quirófano para una nueva cirugía, ¿qué le pasó?

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell contó que se someterá a una cirugía. (redes/Instagram)

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell, se prepara para enfrentar una cirugía que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

La guapa se puso a jugar preguntas y respuestas con sus seguidores, por lo que uno de ellos le consultó: “¿Te vas a operar?” y ella respondió que sí.

Fernada Mora se pondrá otros implantes. captura (Fernanda Mora /Captura)

Mora mostró un implante mamario y confesó que se va a reducir el tamaño de los implantes.

Aunque ella mantiene detalles de la intervención en privado, amigos y seguidores le han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos.

De parte del equipo de la Teja le envíamos deseos de una pronta recuperación y esperamos que todo le salga excelente.