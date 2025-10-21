Teleguía Farándula

Esposa de Joel Campbell pasará por el quirófano para una nueva cirugía, ¿qué le pasó?

¿Cambio de look? Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell confesó su próxima cirugía

Por Fabiola Montoya Salas
Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell.
Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell contó que se someterá a una cirugía. (redes/Instagram)

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell, se prepara para enfrentar una cirugía que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

La guapa se puso a jugar preguntas y respuestas con sus seguidores, por lo que uno de ellos le consultó: “¿Te vas a operar?” y ella respondió que sí.

Fernanda Mora
Fernada Mora se pondrá otros implantes. captura (Fernanda Mora /Captura)

Mora mostró un implante mamario y confesó que se va a reducir el tamaño de los implantes.

LEA MÁS: (Video) La esposa de Joel Campbell reveló el lujo que disfrutan en su casa y no va a creerlo

Aunque ella mantiene detalles de la intervención en privado, amigos y seguidores le han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos.

De parte del equipo de la Teja le envíamos deseos de una pronta recuperación y esperamos que todo le salga excelente.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

