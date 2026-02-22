Keyla Sánchez encontró refugio en un nuevo amor… y este sí le trae mucha paz

Tras los recientes rumores que apuntan a su regreso a la soltería, la expresentadora de Teletica, Keyla Sánchez, parece tener muy claro en qué desea invertir su tiempo: en ella misma y en todo aquello que le aporte paz y felicidad.

Keyla Sánchez, presentadora y creadora de contenido

Lejos del drama y enfocada en su bienestar emocional, Sánchez compartió con sus seguidores en Instagram su decisión de iniciar un curso de pintura. Esta faceta artística la tiene completamente ilusionada y revela un interés por el arte que, hasta ahora, era desconocido para el público.

En una de las imágenes se le observa con pincel en mano, delantal puesto y lista para iniciar lo que será su primera obra de arte.

“Vida solo hay una. Hagamos más todo aquello que nos dé paz y felicidad”, escribió la creadora de contenido, dejando claro que atraviesa una etapa de introspección y disfrute personal.

Más adelante, confesó que esta pintura será apenas la primera de muchas, evidenciando que su nuevo pasatiempo ha llegado para quedarse.

Keyla Sánchez, presentadora y creadora de contenido

Pero el arte no es lo único que ocupa sus ratos libres. Keyla también ha dedicado tiempo a la práctica del pádel, un deporte que ha ganado enorme popularidad en el país y que le permite combinar actividad física, interacción social y desconexión mental.

Este cambio de rutina surge luego de que la presentadora compartiera mensajes cargados de amor propio y empoderamiento, los cuales fueron interpretados por sus seguidores como una señal clara de una nueva etapa tras el fin de su relación con Felipe Muñoz.

Aunque Sánchez ha optado por la discreción respecto a su vida privada, todo apunta a que ha regresado a la soltería y, por ende, ha decidido volcar su energía en proyectos personales.

Keyla parece estar priorizando su crecimiento y explorando pasiones que le aporten equilibrio; como ella misma lo dejó claro, este es un momento para “elegirse sin culpas”.

Keyla Sánchez, presentadora y creadora de contenido

Incluso, la duda llegó hasta su círculo cercano. Al creador de contenido Diego Bravo le consultaron esta semana si era cierta la ruptura; sin embargo, en lugar de confirmar o desmentir, el “youtuber” se limitó a etiquetarla, evadiendo dar una respuesta directa.