Figura de Repretel recibe resultados médicos tras grave emergencia que sufrió: “Voy a controlarme para no llorar”

El presentador de Repretel, Julio Solís, compartió este jueves los resultados de los exámenes médicos a los que se sometió luego de la grave emergencia de salud que enfrentó hace apenas una semana.

El comunicador había contado días atrás que había sufrido una pérdida súbita de audición en su oído izquierdo, una situación que calificó como una urgencia médica comparable a un paro cardíaco, pero en el oído.

Julio Solís entró a Repretel en enero para ser presentador y reportero del programa Las Historias. (Instagram/Instagram)

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Una emergencia que lo alarmó todo

Debido a esa condición, la figura del programa Las Historias, de canal 11, perdió cerca de un 70% de la funcionalidad de ese oído, además de que la parte encargada de percibir sonidos agudos dejó de responder.

El panorama era delicado y generó gran preocupación tanto en él como en quienes siguieron su caso desde que lo dio a conocer públicamente.

Resultados que lo hicieron llorar

Tras una semana de tratamiento, Solís recibió este 19 de marzo los resultados de una nueva audiometría y las noticias no pudieron ser mejores.

“Voy a tratar de controlarme para no llorar y poderles contar”, dijo en un reel de Instagram, en el que comparó el examen inicial con el más reciente.

“Cien por ciento de recuperación auditiva. El tratamiento hizo lo suyo y me dan ganas de llorar porque sé la cantidad de personas que estaban orando por mí y pendientes de todo esto”, expresó visiblemente conmovido.

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Un resultado que califican como milagro

Tanto él como sus médicos consideran que la recuperación fue prácticamente un milagro, ya que el caso era complejo y las probabilidades no eran tan altas.

Según le habían explicado los especialistas, las posibilidades de recuperación rondaban apenas el 60%.

“El doctor me dijo que lo celebrara y lo voy a celebrar con un chicharrón tostado que me encanta”, comentó con alivio y hasta con humor.

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Una secuela que aún lo acompaña

Aunque el resultado fue positivo, Solís mencionó que le quedó como secuela el tinnitus, un zumbido en el oído que percibe principalmente en el silencio de la noche.

“Eso puede ser que se desaparezca o que quede ahí, pero de verdad ya el milagro se hizo. Gracias por cada oración y tenerme presente”, dijo agradecido.

Julio Solís contó hace una semana la emergencia que enfrentó en esta historia de Instagram. (Instagram/Instagram)

Un tratamiento clave y un miedo superado

El presentador se sometió a sesiones en cámara hiperbárica como parte del tratamiento, el cual resultó determinante en su recuperación.

De no haber funcionado, debía enfrentar una opción que lo tenía bastante preocupado: una inyección directa en el tímpano.

Afortunadamente, ese escenario no fue necesario y hoy puede celebrar una recuperación total que lo tiene profundamente agradecido.

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