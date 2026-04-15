Farándula

¿Figura de Telenoticias es el nuevo refuerzo del Cartaginés?

Periodista y presentador del noticiero de canal 7 sorprendió a todo el mundo

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Por Manuel Herrera

El periodista y presentador de Telenoticias, Juan Manuel Vargas, sacó carcajadas este martes tras insinuar en redes sociales que es el nuevo fichaje del Club Sport Cartaginés.

El comunicador apareció vestido con el uniforme de portero del equipo brumoso y posó junto a figuras del club en una imagen que rápidamente dio de qué hablar.

Juan Manuel Vargas, periodista y presentador de Telenoticias.
Juan Manuel Vargas es periodista y presentador de Telenoticias. (redes/Facebook)

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Una “contratación” que dio de qué hablar

En la fotografía, Juan Manuel Vargas aparece junto a los guardametas Kevin Briceño, Darién Hidalgo y Christopher Moya.

Acompañando la imagen, el periodista tiró una frase que encendió el vacilón.

“Por supuesto habrá envidiosos que dirán que es un montaje, pero no, en este Día del Portero recuerdo cuando defendí los colores del Club Sport Cartaginés… en ligas menores”, escribió.

Pasión brumosa al máximo

No es secreto que Juan Manuel Vargas es un fiebre del fútbol y fiel seguidor del Cartaginés, por lo que aprovechó el Día del Portero, celebrado este 14 de abril, para sumarse a la conversación con humor.

Juan Manuel Vargas
Juan Manuel Vargas hizo esta curiosa publicación en Facebook en celebración del Día del Portero. (Facebook/Facebook)

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La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad para vacilarlo.

“El viernes voy a tener que pedir permiso entonces para irlo a ver a Liberia”, “mae Juanito, pero jugá sin reloj”, “legal nunca he visto a un cartaginés tan apasionado como vos”, y “jajajajaja, huele a barrio esa foto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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