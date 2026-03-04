Periodista de Telenoticias Juan Manuel Vargas no se mordió la lengua tras derrota del Cartaginés

Juan Manuel Vargas, periodista y presentador de Telenoticias, es fiel seguidor del equipo Cartaginés. (redes/Facebook)

La transmisión matutina de Telenoticias dejó un momento fuera de lo común cuando el periodista Juan Manuel Vargas expresó en vivo una queja que resonó entre muchos aficionados del fútbol.

Fiel a su estilo directo, el presentador de noticias, fiel seguidor del Club Sport Cartaginés, aprovechó al terminar la sección deportivo para defender la derrota de la noche de este martes de su equipo contra Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Periodista de Telenoticias denuncia estafa que usa su imagen y voz clonada

El comentario surgió tras una observación de la periodista deportiva Melissa Alvarado, quien destacó el desgaste físico de los jugadores brumosos. A partir de ahí, Vargas enumeró la seguidilla de viajes y partidos que los blanquiazules han tenido en los últimos días, desde su visita a Canadá para enfrentar al Vancouver Whitecaps, hasta compromisos consecutivos a nivel local.

Juan Manuel Vargas, presentador de Telenoticias, defendió derrota del Cartaginés contra Alajuelense.

Incluso, recordó que varios futbolistas no lograron terminar el último encuentro por molestias musculares, aclarando —entre risas— que no se trataba de excusas.

“Ayer sí se veía; dos jugadores no terminaron el partido por problemas musculares. Ahí están las pruebas, Yahaira (Piña), créame, no son excusas”, mencionó.

LEA MÁS: Periodista de canal 7 compartió caricatura creada con IA y los comentarios se salieron de control

Vargas también advirtió que otros clubes, como la Liga Deportiva Alajuelense, pronto enfrentarán un panorama similar, con retos internacionales de alto nivel.

Al final, el periodista prefirió tomarse con humor el análisis del partido perdido por Cartaginés por dos goles a cero.