Periodista de canal 7 compartió caricatura creada con IA y los comentarios se salieron de control

Juan Manuel Vargas es periodista de Telenoticias. (Instagram/Instagram)

El periodista de canal 7, Juan Manuel Vargas, decidió sumarse al popular reto de la caricatura creada con inteligencia artificial usando ChatGPT, pero la imagen que recibió no fue lo que esperaba… y mucho menos lo que imaginaban sus seguidores.

El comunicador compartió en su cuenta de Facebook una imagen en la que aparece vestido de traje y subido a un tubo, un efecto totalmente distinto al que, según dio a entender, pretendía obtener, ya que la idea era verse en un ambiente más relacionado con televisión.

“Hice el reto de la caricatura de ChatGPT y me salió eso. No lo sé Rick”, escribió Vargas en tono de broma, acompañado de emojis de risa.

La foto que compartió el comunicador. (captu/captura)

Sin embargo, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Varios seguidores aprovecharon la publicación para soltar chistes y ocurrencias que hicieron que la sección se saliera de control.

Entre las respuestas se podían leer frases como: “Eso ocurre cuando pagas con tarjeta en esos lugares”, “oficios ocultos revelados”, “así serán tus búsquedas” y “preparación para el próximo trabajo”.

La publicación rápidamente generó interacción, demostrando cómo las imágenes creadas con inteligencia artificial pueden dar resultados inesperados y convertirse en tema de conversación en cuestión de minutos.

Juan Manuel, lejos de molestarse, tomó la situación con humor y permitió que la dinámica siguiera su curso, dejando claro que todo fue parte del vacilón digital.