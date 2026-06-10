Figura de Teletica sufrió inesperado ataque de un animal al llegar al canal

Lo que parecía una llegada normal al trabajo terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas del año para el periodista y presentador Wálter Obando.

La figura de Teletica contó entre risas el inusual momento que vivió este miércoles apenas segundos después de bajarse de su vehículo en las instalaciones del canal, en Sabana Oeste.

Wálter Obando presenta en canal 7 programas como Mira quién habla o Estrellas sin filtro, que son parte de Mira quién baila y Nace una estrella. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

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“Ustedes no saben lo que me acaba de pasar”

Todavía sorprendido por lo ocurrido, Wálter compartió la experiencia desde su oficina mediante un video en redes sociales.

Entre carcajadas, el comunicador intentó explicar la situación que vivió a media mañana de este miércoles.

“Ustedes no saben lo que me acaba de pasar”, dijo inicialmente mientras no podía contener la risa.

Segundos después reveló al responsable del inesperado incidente.

“La cosa es que me bajo del carro y empiezo a sentir (hace ruidos con la boca como si estuviera picando algo). ¡Un zanate me picó!, ¡un zanate me picó!”, contó entre risas y asombro.

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Periodista de Teletica narra lo que le pasó al llegar al canal

El ave lo sorprendió cuando caminaba hacia el canal

Según relató, todo ocurrió mientras caminaba tranquilamente desde el parqueo hacia la oficina.

“Venía caminando. Me bajo del carro tranquilamente y siento aquello y me vuelvo a ver porque me duele y era el zanate dándome. No entiendo. Nunca me había pasado”, explicó.

La inesperada situación tomó completamente desprevenido al conductor de espacios como Mira quién habla y Estrellas sin filtro, formatos vinculados a Mira quién baila y Nace una estrella.

¿Es normal que los zanates ataquen personas?

Wálter aprovechó su particular incidente para consultar a sus seguidores si este comportamiento es habitual en los zanates.

Aunque no es común que estas aves ataquen personas sin motivo aparente, expertos señalan que algunas especies pueden mostrar conductas defensivas durante temporadas de anidación o cuando perciben una amenaza cerca de sus crías.

Sea cual sea la explicación, el incidente dejó al periodista con una historia que seguramente tardará mucho tiempo en olvidar.

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