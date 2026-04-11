¿Qué piensa Wálter Obando sobre tener hijos y casarse?, la respuesta del periodista de Teletica sorprendió

Wálter Obando, presentador de Teletica, contó si entre sus sueños está casarse y ser papá algún día. (Instagram)

El periodista Wálter Obando, quien pronto regresará a la pantalla de Teletica con el nuevo formato Batalla de karaoke, dejó a muchos sorprendidos al sincerarse sobre aspectos muy personales de su vida, algo poco común en él.

Acostumbrado a mantener su vida privada lejos del ojo público, el comunicador aprovechó una dinámica de preguntas en redes sociales para responder sin filtros varias inquietudes de sus seguidores, entre ellas si desea ser papá o si tiene planes de matrimonio.

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Fiel a su estilo directo, Wálter fue claro desde el inicio: “Papá ya me considero. Tengo cuatro perrotes y una gatita. Ustedes saben muy bien que amo a los animales, ellos son como mi familia y ciertamente daría mi vida por ellos”.

Sin embargo, al profundizar en el tema, dejó claro que la paternidad, en el sentido tradicional, no está en sus planes.

“Ahora bien, si la pregunta va más orientada en si me gustaría convertirme en papá, la respuesta definitiva es que no. Creo que sí lo consideré en algún momento cuando era más joven, pero ya en una etapa más adulta, creo que por ahí no van mis planes hoy por hoy”, confesó.

Incluso, el periodista de Teletica fue más allá y habló sobre la importancia de tomar decisiones responsables en este tema. “Con lo de ser papá yo creo que los seres humanos tenemos que ser responsables y saber que ciertamente a veces no estamos hechos 100% para convertirnos en papá o en mamá, al menos en lo que yo considero. Yo tomé una decisión y fue darle lo mejor de mi familia, a mis perritos, a mi gatita y dedicarles los mejores años de mi vida”, agregó.

Wálter Obando, periodista de De boca en boca, contó que en su adolescencia sufrió de sobrepeso.

Nada de boda a futuro

En esa misma línea, también reveló que el matrimonio no es una meta que tenga en mente actualmente. Aunque no profundizó demasiado en ese punto, sí dejó entrever que su enfoque de vida va por otro camino, más alineado con su bienestar personal y sus prioridades actuales.

Pero no todo quedó ahí. Obando también abrió su corazón al recordar una etapa complicada de su vida, marcada por el sobrepeso y un proceso emocional difícil.

“Yo, por ejemplo, era talla de camisa XL o talla de pantalón 38. Lo que pasa es que por algún momento de mi vida, por un proceso emocional muy fuerte, toqué fondo y eso me hizo llegar al ejercicio”, relató.

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Lejos de quedarse en ese momento oscuro, el periodista logró transformar esa experiencia en un cambio positivo. “Me enamoré del ejercicio y eso hizo que quisiera adoptar un estilo de alimentación más saludable”, explicó, dejando ver que ese proceso fue clave para el estilo de vida que mantiene hoy.

Actualmente, su apariencia más musculosa y esbelta es reflejo de esa disciplina, pero también de una evolución personal que va mucho más allá de lo físico.