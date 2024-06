Finalistas de Tu cara me suena cambian de estrategia para conseguir votos, ¿qué hacen ahora?

El programa Tu cara me suena de Teletica será en vivo este domingo a las 7 p.m..

Este domingo será la gran final de Tu cara me suena y los cinco participantes que competirán por el gran premio mayor se las han tenido que ingeniar, y mucho, para motivar a la gente a votar por ellos, ya que muchos televidentes han perdido interés por el programa.

Rosibel Carvajal, Ramzii, Brian Cálar, Elena Umaña y Jonathan Samuel son los cinco finalistas de esta sétima temporada, pues fueron los que más puntuación obtuvieron durante los once programas anteriores.

Algunos han ofrecido premios o canjes a cambio de que voten por ellos, mientras que otros están apelando al buen juicio de los televidentes que sí vieron la competencia completa y las imitaciones de cada uno.

Anteriormente, los finalistas solían tirar la casa por la ventana con premios muy atractivos, con el fin de conseguir la mayoría de votos, pese a que saben que los siete millones de colones del gran premio final deben ser donados a una causa de bien social.

En el caso de Ramzii, él sí se ha valido de algunas marcas o patrocinadores que tiene para rifarlos artículos entre los seguidores de redes sociales que voten por él. También aprovecha cada concierto o evento privado en el que participó en estos días para insistirle a la gente que vote por él

Elena Umaña, por su parte, ha hecho algunas dinámicas en sus redes sociales, en los últimos días, con diferentes premios para que su público tenga un incentivo extra para tomar su celular y votar.

Finalista de Tu cara me suena 2024

Rosibel, por su parte, nos contó que ella no es experta en el manejo de sus redes sociales, por lo que le parece “injusto” pensar que el participante que tenga mayor número de seguidores sea el que gane.

“Yo solo confiaré en la gente que vio mi participación y ojalá puedan votar. O sea, mi método para que voten ha sido la esperanza”, mencionó la actriz.

Cálar también es otro que está confiando en el voto de sus familiares, amigos y seguidores de su carrera como cantante profesional.

“Siento y soy fiel creyente de que la gente va a hacer lo que tenga que hacer para que la persona que ellos quieran gane. Por más que uno les ofrezca premios o les ofrezca cosas, yo creo que el ganador será el que tiene que ganar. Siento que el trabajo ya se hizo durante la temporada y la gente simpatizó con alguno de los participantes y que ya tiene su favorito, entonces sí o sí van a votar”, dijo.

Mientras que Jonathan Samuel también es de los que prefiere confiar en que la gente que lo conoce y en los televidentes que les gustó su trabajo han votado por él, sin necesidad de prometer regalos para todos.

Una gran escuela con Tu cara me suena

En lo que sí coinciden los cinco finalistas es que saldrán del programa con mucha más experiencia vocal y escénica y con ganas de seguir dedicándose a la música, pero eso sí, sin tener que imitar la voz o estilo de algún artista.

De hecho, Rosibel nos confesó que aunque lo suyo es más la actuación, su paso por TCMS le dejó metido el gusanillo de cantar más y de producir un espectáculo propio para presentarlo no solamente en su teatro.

A Brian Cálar el programa lo llevó a encontrar su esencia nuevamente como artista, a creer en sus capacidades y a superar muchos miedos.

“El haber estado acá fue de gran ayuda para volver a creer en mí mismo y superar muchísimo mis miedos, que habían surgido a lo largo de estos años y me ayudó a recuperar la seguridad como artista y a encontrar mi camino”, mencionó.

Esta vez los jueces solo emitirán un criterio de cada presentación de los diez participantes. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Elena, ella confesó que el escenario de Tu cara me suena ha sido el más difícil que ha pisado, porque tuvo que aprender a dejar de ser ella como artista, acción que le permitió ganar dos de las galas.

“Este programa me deja mucho aprendizaje, porque se trata de no ser Elena Umaña, al enfrentar un reto diferente cada semana y es un escenario que te frustra cuando no te salen las cosas. Una vez más entendí que con perseverancia y disciplina todo se puede. Aparte, logras conocer mejor, en las buenas y en las malas, a tus compañeros de competencia”, dijo la exKalúa.

Ramzii, por su parte, dijo que sale del programa de Teletica muy agradecido y con mucha más experiencia para aplicar en sus presentaciones.

“Me deja muchísimas lecciones de vida, tanto como artista como ser humano. Me puso a prueba muchas veces mentalmente y pude vencer todo con éxito”, dijo el sancarleño.

Los finalistas también concuerdan en que cualquiera de ellos tiene el talento suficiente para convertirse en el campeón de esta temporada y que no se ven como rivales, a pesar de ser una final.

Todos listos

En esta gala se presentarán los diez participantes y el público tendrá tiempo de votar hasta minutos antes de que termine el programa.

Para votar tienen que ingresar a la página de Teletica.com, buscar el logo de TCMS y seguir los pasos.

Ramzii por poco casi no se presenta en la final, ya que esta semana tuvo un problema en sus cuerdas vocales, pero dice sentirse mejor para imitar a Dimash.

Ramzii, Elena Umaña, Jonathan Samuel, Rosibel Carvajal y Brian Cálar son los cinco finalista de esta temporada. (Cortesía)

En el caso de Elena, ella imitará a Cristina Aguilera; Jonathan a Juan Gabriel; Cálar a Mambo Number 5, mientras que Rosibel será Isabel Pantoja.

La gala final se transmitirá este domingo, en vivo, a partir de las 7 p.m., por canal 7.