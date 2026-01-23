Farándula

Fiscalía española toma fuerte decisión sobre denuncias contra Julio Iglesias

Julio Iglesias había sido denunciado por el delito de agresión sexual

Por Silvia Núñez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió este viernes 23 de enero archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, en la que dos trabajadoras lo señalaban por presuntas agresiones sexuales y trata de personas.

Julio Iglesias
El cantante Julio Iglesias salió librado de las acusaciones en su contra. (DAVE KOTINSKY/Getty Images via AFP)

Según informó el Ministerio Público, la resolución se basa en un tema de jurisdicción, ya que los hechos denunciados no habrían ocurrido en territorio español, sino en República Dominicana y Bahamas, países que, de acuerdo con la Fiscalía, son los que tendrían competencia para investigar lo señalado.

Fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press detallaron que, tras analizar el caso, los tribunales españoles concluyeron que no les corresponde investigar estos hechos, por lo que el archivo del expediente es definitivo y no admite recurso alguno.

En la resolución, la Fiscalía también dejó claro que esta decisión no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino únicamente la falta de competencia legal de España para conocer el caso. Por esta razón, se indicó a las denunciantes que, si así lo estiman oportuno, deberán presentar la denuncia ante los órganos judiciales correspondientes en los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

