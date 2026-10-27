Franggi Nicolás reapareció junto a su esposo, Kevin Sancho, por una razón especial

La exdiputada Franggi Nicolás reapareció junto al exfutbolista y esposo Kevin Sancho. (redes/Instagram)

La exdiputada Franggi Nicolás sorprendió a sus seguidores este martes al compartir una fotografía junto a su esposo, el exfutbolista Kevin Sancho, con quien llevaba bastante tiempo sin publicar nada en redes sociales.

La aparición de la pareja no pasó inadvertida, pues desde principios de año no se les veía tan juntos.

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Sancho aprovechó una razón especial para regresar a Costa Rica esta semana y así compartir unos días con su familia, pues ahora vive en El Salvador. El exjugador manudo es el asistente técnico del Luis Ángel Firpo, por lo que puede viajar muy poco.

Este domingo su esposa celebró sus 40 años de vida y le organizaron un festejo muy familiar, lo que sirvió para que volvieran a estar juntos. La pareja tiene un hijo, que está feliz de tener a su papá cerca.

El exfutbolista Kevin Sancho también publicó esta sorpresa que le hizo su hijo. (redes/Instagram)

De hecho, Franggi publicó una reflexión en su cuenta de Instagram en la que agradeció “por cada año de vida”, el cual le ha enseñado que “la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en tener salud, paz y una familia que sea sostén y refugio.

“A estas alturas de mi vida, ya no cualquier tormenta logra robarme la paz. He aprendido que no todo lo que perdemos es una pérdida real, que no todo lo que deseamos nos conviene y que, muchas veces, los caminos que no entendemos terminan llevándonos exactamente adonde necesitamos estar”, escribió.

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Kevin también publicó la misma foto y, además, compartió otra de un corazón hecho con papel que le regaló su hijo en el que le escribió: “Te amo papá”.