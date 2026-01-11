Una llamada en vísperas de Navidad cambió el destino de Kevin Sancho fuera de Costa Rica

Una llamada, en vísperas de la Navidad cambió la vida del exjugador Kevin Sancho, quien está disfrutando de su primera oportunidad laboral fuera del país.

El exfutbolista de equipos como Alajuelense y Puntarenas FC se unió al cuerpo técnico del Luis Ángel Firpo, equipo que dirige el tico Marvin Solano y que se proclamó campeón del torneo de Apertura 2025 de El Salvador.

Esta es la segunda vez en que Sancho laborará como asistente técnico, luego de su paso por Marineros, equipo que estaba en la Liga de Ascenso y sobre esta experiencia conversó con La Teja, desde Honduras, en donde el equipo iniciará este domingo una serie de juegos amistosos, como parte de la pretemporada.

Kevin Sancho llegó al Luis Ángel Firpo de El Salvador el 4 de enero anterior. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

Una llamada

Kevin contó cómo se dio la oportunidad de llegar al Firpo.

“A don Marvin lo tuve como entrenador y hemos tenido una buena relación, nos comunicábamos de vez en cuando. Hace un tiempo tuve la posibilidad de ir al cuerpo técnico de Puntarenas, con él, pero no se dio.

“Don Marvin es una excelente persona, sé de su capacidad como entrenador y días después de que quedó campeón en El Salvador le envié un mensaje, dándole mis felicitaciones por el título y no esperaba lo que iba a pasar días después”, afirmó.

Sancho contó que el 23 de diciembre recibió un mensaje que cambiaría sus planes.

“El 23 de diciembre, don Marvin me puso un mensaje diciéndome que ocupaba hablar conmigo y el 24 me llamó para consultarme si quería ser parte del cuerpo técnico del Firpo.

Kevin Sancho contó detalles de su llegada al Luis Ángel Firpo, equipo de la primera división de El Salvador. Fotos: cortesía. (Fotos: cortesía. /Fotos: cortesía.)

“La verdad cuando escuché lo que me dijo no lo dudé, porque sé que es una gran oportunidad de crecimiento personal, el poder laborar fuera del país y sé lo que es don Marvin como entrenador, como persona y me llegó como un gran regalo de Navidad”.

Kevin estuvo en Costa Rica para las celebraciones de Fin y Principio de Año y el 4 de enero llegó a El Salvador, para ponerse a las órdenes de su nuevo jefe.

“El 5 de enero ya estaba en Usulután, la ciudad en donde está el equipo y todo ha sido muy rápido, porque apenas pude incorporarme y el 6 de enero nos fuimos para Honduras, para participar en una gira, con tres clubes de peso, para la pretemporada.

“Estamos preparándonos con todo para el torneo local y para la Copa Centroamericana. El viernes jugamos contra el Motagua, este domingo enfrentaremos al Real España y el martes será contra Platense”, comentó.

Kevin Sancho está ilusionado

El exdefensor está ilusionado por la posibilidad de jugar la Copa Centroamericana.

“A pesar de que han sido pocos días, estoy disfrutando la experiencia, he llegado a un equipo que participará en un torneo internacional y sé la exigencia que eso representa, las cosas se ganan con trabajo y estoy disfrutando al máximo.

Kevin Sancho jugó en Alajuelense y Puntarenas FC. Foto: archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“Como le he dicho a los jugadores, en el buen sentido de la palabra ‘se comieron un problemón’, porque ahora todos los equipos van a querer ganarnos y hay que trabajar más, pulir detalles y estar más concentrados, además de reforzar el cuido personal, cada jugador debe ser consciente de lo que debe trabajar”, añadió.

¿Qué cree que puede aportar el jugador como asistente?

“Indudablemente mi experiencia, gracias a Dios pude jugar en Costa Rica y en el extranjero, fueron 20 años y no cualquiera puede tener esa trayectoria, vengo con muchas ganas de trabajar, enseñar, contar mis experiencias para motivar a los jóvenes y los jugadores en general tienen muchas ganas de crecer como personas, como grupo”, confirmó.

La 31 como aficionado

Otro de los momentos que Sancho vivió en el cierre del año pasado fue la celebración del título 31 de Alajuelense.

“La verdad, viví esa final como un aficionado más, se me metió en la cabeza esos diciembre en los que se celebraba el título con el Machillo (Óscar Ramírez) y bajaba los santos, esperando que este año que pasó se hiciera realidad y así fue.

“Sé de la capacidad de Óscar, era cuestión de darle un chance y estoy muy feliz por él, porque vivimos grandes momentos juntos y porque gracias a mi convivencia en Alajuelense tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo Porfirio López, con quien luego trabajé en otros equipos, es un gran ser humano y compartimos títulos”, afirmó.