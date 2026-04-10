Freddy Serrano defiende a Pilar Cisneros por lo que dijo de Ignacio Santos y revive ruda polémica del pasado

La polémica entre Ignacio Santos y Pilar Cisneros sumó un nuevo capítulo, luego de que el periodista Freddy Serrano saliera en defensa de la casi exdiputada y arremetiera contra el exdirector de Telenoticias.

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El conflicto se originó tras una entrevista en el programa de Serrano, Voces en juego, donde Cisneros llamó “traidor” a quien fuera su compañero en Teletica.

Freddy Serrano criticó duramente a Ignacio Santos y defiende a Pilar Cisneros. Fotografía: Archivo LT. (Redes/Captura de video)

La reacción de Ignacio Santos

Días después, Ignacio Santos respondió a esas declaraciones a través de la columna Tía Zelmira, restándole importancia a la polémica.

“Me comentaron (sobre lo que dijo Cisneros) y sigue intrigándome la extraña obsesión que tienen conmigo esas dos personas… (Freddy y Pilar). No esperaría que la invitara a mi discreta y entrañable fiesta de despedida”, dijo.

También calificó el tema como irrelevante.

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“¡Qué soberana pereza! En esta nueva y estupenda etapa de mi vida, tengo cada día infinidad de opciones más divertidas, interesantes, formativas y placenteras que hacer con mis seres queridos y conmigo mismo. Como dijo don Abel en el debate presidencial del 2002, ‘¡yo paso!’”, finalizó.

Serrano no se quedó callado

La respuesta no tardó en llegar. A través de un correo enviado a La Teja, Freddy Serrano defendió a Pilar Cisneros y cuestionó la actitud de Santos.

Ignacio Santos dejó la dirección de Telenoticias el 17 de febrero tras acogerse a su pensión. Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

“Ignacio, llamar ‘patético’ y ‘aburrido’ hablar de tu relación con Pilar Cisneros no es más que una nueva evasiva de tu parte. Ella te dio trabajo, te llevó de regreso a canal 7 en 1998 y, como exdirectora, tiene todo el derecho de señalar las deficiencias graves de tu gestión: no balanceaste la agenda informativa y te negaste a entrevistar al presidente de la República”, mencionó Serrano.

Revive polémica del pasado

El periodista también sacó a relucir un episodio anterior que lo enfrentó con don Ignacio para reforzar su crítica.

“Lo mismo hiciste cuando reaccioné a tu posteo en X sobre tu supuesto amigo homosexual y tu propia admisión de ser homofóbico. En lugar de responder a la crítica directa, elegiste evasivas y nunca concretaste nada. Ya en tu tercera edad sigues demostrando que tu soberbia es más grande que cualquier explicación. Punto”, recalcó.

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El origen del conflicto

Todo comenzó cuando, en la entrevista, Pilar Cisneros recordó su relación con Ignacio Santos en Teletica y lanzó una fuerte afirmación.

Ignacio Santos y Pilar Cisneros dirigieron Telenoticias juntos por años. Fotografía: Archivo GN.

“En algún momento Ignacio Santos y yo fuimos como hermanos. Que al final Ignacio Santos haya resultado un traidor… ¿cómo iba a saber yo? Yo confío en la gente hasta que demuestre lo contrario”, dijo.

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