Douglas Sánchez y Freddy Serrano se volvieron a ver las caras tras polémicas del pasado y se dijeron todo esto

El periodista Freddy Serrano le había tirado a Douglas Sánchez en sus redes cuando trabajaron juntos en canal 8 de Multimedios. (Redes/Captura de video)

Dicen que en la vida todo puede pasar… pero lo que pocos se imaginaban era ver nuevamente juntos, cara a cara y conversando largo y tendido, a los periodistas Douglas Sánchez y Freddy Serrano, luego de las diferencias que arrastran desde sus tiempos en canal 8 de Multimedios o desde más tiempo atrás (Solo ellos lo saben).

El encuentro entre ambos, que no se podían ver ni en pintura, fue durante una entrevista que uno le dio a otro lo que llamó aún más la atención para quienes conocen su pasado.

Resulta que Serrano acaba de lanzar un nuevo proyecto en YouTube llamado “Voces en juego”, un espacio de entrevistas, y decidió arrancar fuerte con Sánchez en la silla de invitado.

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El programa se estrena este 24 de marzo, pero desde ya soltaron un adelanto en redes sociales que dejó a más de uno con la boca abierta, no solo por verlos juntos, sino por los temas que tocaron.

Douglas Sánchez y Freddy Serrano se vieron las caras de frente después de años de roces. (Redes/Captura de video)

Indirectas a frente a frente

Para entender por qué este reencuentro tiene a medio mundo comentando, hay que devolverse al 2021, cuando ambos protagonizaron una polémica que sacudió el ambiente televisivo.

En aquel momento, Sánchez salió de canal 8 en medio de rumores sobre su estilo de liderazgo, mientras Serrano asumía la dirección del medio. Casi que apenas llegando, el ahora entrevistador publicó un mensaje que muchos interpretaron como un filazo directo a la ahora figura de canal ¡Opa!.

“Un medio de comunicación que se respete no puede tolerar un presentador agresor de su equipo”, escribió en aquel momento Serrano en redes sociales, desatando toda una ola de comentarios.

Douglas Sánchez y Freddy Serrano se volvieron a ver las caras

Aunque después el experiodista de Telenoticias aseguró que sus palabras se sacaron de contexto, el ambiente ya estaba cargado y la relación entre ambos quedó marcada.

Douglas, por su parte, en ese entonces le dijo a La Teja que no sabía que había puesto su colega, pues no lo seguía en redes.

“No sigo a Freddy y no sé qué puso ni qué dijo, cada uno sabe para qué utiliza sus redes, yo uso las mías para construir y para que la gente se informe. Cada quien sabe lo que escribe y con qué objetivo lo hace, ya él te lo dijo, no era algo hacia mí y si genera duda es porque salió algo en Teletica, porque Susana Peña me llamó y le di una respuesta, como siempre lo he hecho con la prensa cuando me pregunta”, comentó.

Por si fuera poco, esa no era la primera vez que tenían roces, ya que también coincidieron en el desaparecido canal 9, donde tampoco todo fue color de rosa.

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Entrevista sin filtro

Con ese historial, lo que vino ahora sorprendió aún más.

En el adelanto de “Voces en juego”, Serrano no se anduvo por las ramas y le tiró una pregunta directa a Sánchez sobre su estilo en televisión.

“A mí me ha llamado siempre la atención que en el proyecto anterior, en canal 8, estaba girando alrededor tuyo, de tu imagen, era casi un reality show. ¿Eso fue a propósito?”, le lanzó.

Douglas Sánchez asegura que no guarda resentimientos de nada ni con nadie. (Redes/Captura de video)

Lejos de esquivar el tema, Douglas respondió fiel a su estilo: “Yo no soy un director de escritorio, yo me meto también. Si quiero que algo sea diferente, participo. Lucho contra medios con 60 años de historia, entonces hay que ofrecer algo distinto”, explicó.

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Pero el momento que más llamó la atención fue cuando Serrano puso sobre la mesa lo que muchos pensaban: “Hubo, habrá y hay gente que no se hubiera imaginado que usted y yo hubiéramos estado hablando hoy aquí. ¿Vos crees que parte de esa apertura a pasar la página es filosofía de vida?“.

Con su respuesta de Sánchez dejó claro que, al menos de su lado, no hay cargas del pasado.

“No me tomo nada personal. Si yo empiezo a guardar resentimientos no viviría en paz. Eso lo da la madurez”, dijo, asegurando que hoy ve las cosas desde otra perspectiva.

Nada de amigos

Al ver esa entrevista, La Teja habló directamente con Douglas y le preguntamos sin rodeos si este encuentro significa que ya han limado asperezas.

“Como lo dije en la misma entrevista, yo no guardo ningún tema personal con nadie en la vida. Cuando él planteó hacer esa entrevista me explicó el contexto, que iba a hacer una serie de entrevistas, esta forma parte de una saguilla de entrevistas que el hombre hizo, entonces sencillamente, pues accedí a partir de lo que él quería conversar, y se lo reitero, no tengo nada más que un agradecimiento a la audiencia, a la gente que siempre me ha seguido, entonces no hay ningún tema ni pedo mental mío, ni ningún asunto ahí que me impidiera darla, entonces por ahí anduvo”, señaló.

Freddy Serrano había publicado este mensaje en sus redes tirándole a Douglas Sánchez.

Incluso dejó claro que la relación entre ambos nunca ha sido cercana.

“Freddy y yo nunca hemos tenido mucha comunicación, nada más para temas estrictamente profesionales”, aclaró.

Asimismo, recalcó que son colegas más no amigos.

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Y por si alguien pensaba que hubo una reconciliación emotiva detrás de cámaras, también aclaró que no hubo nada fuera de lo normal.

“Terminamos la entrevista y conversamos de lo mismo”, aseguró.

Freddy Serrano estrenará este 24 de marzo su espacio de entrevistas "Voces en juego". (Redes/Captura de video)

Sin resentimientos

Sánchez también dejó ver en la entrevista con su colega que nunca le dio importancia a los chismes que surgieron en su momento.

“No vivo el chisme, no me interesa. Yo me enfoco en lo que hago y en mi audiencia”, afirmó.

Por eso confesó a La Teja que no le pareció extraño que Serrano lo invitara al espacio, pese al historial entre ambos.

Así las cosas, lo que parecía impensable terminó pasando: Douglas y Freddy no solo se volvieron a ver las caras, sino que lo hicieron frente a cámaras y hablando de frente sobre temas que en su momento generaron polémica y que todavía hoy siguen dando de qué hablar.