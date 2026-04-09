Ignacio Santos le responde a Pilar Cisneros luego de que ella lo llamara “traidor”

El periodista Ignacio Santos salió al paso de las declaraciones que hizo la diputada Pilar Cisneros, quien lo calificó como “traidor” en una reciente entrevista.

Santos, quien se ha mantenido alejado del ojo público desde su salida de Telenoticias hace casi dos meses, decidió referirse al tema por única vez.

Ignacio Santos se despidió de Telenoticias el pasado 17 de febrero. (Captura/Captura)

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La frase que desató la polémica

En conversación con el comunicador Freddy Serrano, Pilar Cisneros lanzó fuertes palabras sobre quien fue su compañero en el noticiero de canal 7.

“En algún momento Ignacio Santos y yo fuimos como hermanos. Que al final Ignacio Santos haya resultado un traidor… ¿cómo iba a saber yo? Yo confío en la gente hasta que demuestre lo contrario”, dijo Cisneros.

La respuesta de Ignacio Santos

Ante esto, Ignacio Santos habló con la página de Tía Zelmira y dejó clara su posición sobre la polémica.

“Me comentaron (sobre lo que dijo Cisneros) y sigue intrigándome la extraña obsesión que tienen conmigo esas dos personas… (Freddy y Pilar). No esperaría que la invitara a mi discreta y entrañable fiesta de despedida”, dijo.

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Ignacio Santos y Pilar Cisneros trabajaron juntos por años en canal 7.

“No me interesa la polémica”

El exdirector de Telenoticias también dejó ver que no tiene interés en alimentar el conflicto.

“En fin, me parece patético y de ningún interés una polémica sobre lo que pueda decir el uno del otro. ¡Qué soberana pereza! En esta nueva y estupenda etapa de mi vida, tengo cada día infinidad de opciones más divertidas, interesantes, formativas y placenteras que hacer con mis seres queridos y conmigo mismo. Como dijo don Abel en el debate presidencial del 2002, ‘¡yo paso!’”, finalizó.

Un tema que no retomará

Con estas declaraciones, Ignacio Santos dejó claro que no volverá a referirse al tema, marcando distancia de la controversia generada por los comentarios de Pilar Cisneros.

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