Gabriela Durán, experiodista de Teletica, está muy feliz porque ya pudo volver a caminar tras su doble operación

A Gabriela Durán, experiodista de Teletica, fue operada de un pie y además le hicieron cesárea para el nacimiento de su bebé. (Redes/Instagram)

La periodista Gabriela Durán contó desde España que ya pudo empezar a caminar con muletas y que ya puede bajar gradas luego de la operación en su pie.

Algo que además la tiene muy contenta es que tampoco le duele la cesárea luego de dar a luz a su hija Victoria el pasado 16 de diciembre.

Gaby sufrió una caída durante el embarazo que la dejó con un tobillo quebrado, obligando a los médicos a modificar la forma en la que nacería su bebé, por lo cual tuvieron que hacerle cesárea antes de la fecha de parto estimada.

Durante todas estas semanas, la experiodista de Teletica tuvo la gran ayuda de su esposo Kevin Barrantes y de su mamá, quien viajó hasta Madrid para ayudarle debido a que, por su operación, no podía atender sola a la bebé.

Gabriela Durán contó que ya puede caminar sola con las muletas, (Redes/Instagram)

“Cuando yo agarré por primera vez unas muletas, yo decía: ‘¿Cómo voy a hacer?’. Entonces estoy muy feliz de poderlo lograr, de poder caminar. Estas dos semanas que pasaron, porque mi mamá ya está en Costa Rica, fueron bastante rudas a nivel de logística, porque realmente Kevin y yo sí necesitamos ayuda; sobre todo, en la logística para poder ir yo a terapia mientras atendemos a una recién nacida”, dijo.

Además, contó que estos primeros días de la doble operación tuvieron la ayuda de amigos que la llevaron a terapia y con la atención de la bebé y que hasta hicieron una especie de calendario, porque todos se apuntaron a ayudarles.

Ahorita la que los está ayudando es la mamá de Kevin, quien también viajó a España recientemente, pues ella aún anda con la bota ortopédica.