Experiodista de Teletica Kevin Barrantes abre el corazón dos días después de convertirse en papá

Dos días después de convertirse en papá, el experiodista deportivo de Teletica Kevin Barrantes abrió su corazón para compartir el enorme momento personal que atraviesa junto a su esposa.

Barrantes y su esposa, Gabriela Durán, también exfigura de Teletica, le dieron la bienvenida a su hija Victoria el pasado 16 de diciembre. Actualmente, la pareja reside en Madrid, España.

Kevin Barrantes está que no se cambia por nadie con su hija Victoria. Fotografía: Instagram Kevin Barrantes. (redes/Instagram)

Un mensaje lleno de emoción desde Madrid

Kevin publicó este jueves un reel en Instagram en el que hizo un repaso muy sincero de las primeras 48 horas como papá, mientras caminaba por las calles de Madrid haciendo compras de última hora para su bebé.

“Han sido días de muchas emociones para mí. De verdad que en todo lo que me decían amigos papás y mamás, de que el día del nacimiento de un hijo es una cosa del otro mundo, no se equivocaban. De verdad, superó mis expectativas y estoy muy feliz porque ya son dos días”, expresó el comunicador.

Su admiración por Gabriela y por las mujeres

En su mensaje, Kevin dedicó buena parte de sus palabras a reconocer la fortaleza de su esposa y de las mujeres en general por todo lo que implica un embarazo y el parto.

Kevin Barrantes resume así sus primeros dos días como papá

“No puedo parar de sentirme orgulloso de la mujer que tengo por esposa. Es impresionante a lo que las mujeres someten sus cuerpos y sus mentes y el esfuerzo que hacen para dar a luz. No tengo más palabras de admiración por Gaby, me quito el sombrero”, afirmó.

Barrantes también recordó que este 18 de diciembre Gabriela está cumpliendo años, lo que hace aún más especial este momento para la familia.

“Fotos y videos mentales” para los momentos difíciles

El comunicador confesó que está guardando cada detalle de estos días como un tesoro emocional.

Kevin contó que está haciendo “fotos y videos mentales” de todo lo que están viviendo como esposos, para recordar lo verdaderamente importante cuando enfrenten momentos desafiantes o de prueba en su relación.

Así están Gabriela y la pequeña Victoria

Barrantes explicó que su esposa se encuentra bien “dentro de lo que cabe”, aunque reconoció que, al haber dado a luz por cesárea, el proceso puede ser más complejo.

Asimismo, contó que tanto Gabriela como la pequeña Victoria continúan internadas, pero espera que entre este viernes y sábado ya puedan recibir el alta médica.

“Hay cosillas que dan miedo, pero sabemos que el miedo no viene de Dios y estamos ante una etapa maravillosa. Estoy muy feliz, muy contento y agradecido con Dios que nos permite vivir este milagrito llamado Victoria, la pequeñita que pesó 2.900 gramos y midió 50 centímetros; princesa hermosa, me tiene como loco”, continuó Kevin.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes, experiodistas de Teletica, ya tienen a su hija Victoria entre sus brazos tra su nacimiento este 16 de diciembre. (redes/Instagram)

Un año de contrastes, pero con lo esencial claro

Kevin reconoció que el 2025 ha sido un año de contrastes para la pareja; sin embargo, dejó claro que, por encima de cualquier situación, lo más importante es la salud y bienestar de su esposa y su hija.

“Han sido días cansados pero poder estar ahí y cambiarle los pañales, decirle cosas bonitas de verdad que es una gran felicidad”, concluyó.