Los experiodistas de Teletica Gabriela Durán y Kevin Barrantes ya están chineando y así presentaron a su Victoria

Gabriela Durán mostró a su hija Victoria a quien ya tiene entre sus brazos tra su nacimiento este 16 de diciembre. (redes/Instagram)

La familia de los experiodistas de Teletica Gabriela Durán y Kevin Barrantes acaba de crecer y lo hizo de la forma más especial.

La pareja anunció con gran emoción el nacimiento de su hija Victoria, quien llegó al mundo este martes 16 de diciembre en un hospital de Madrid, España, país donde ambos residen desde hace varios años.

Kevin Barrantes y Gabriela Durán presentaron a su hija Victoria

La feliz noticia fue confirmada por medio de un video que compartieron en sus redes sociales, en el que dejaron ver lo emocionados y enamorados que están de su primogénita.

El periodista deportivo Kevin Barrantes presentó a su primera hija, quien nació en España. (redes/Instagram)

En perfectas condiciones

Según contaron, la pequeña nació en perfectas condiciones de salud y ya los tiene completamente derretidos de amor desde el primer instante.

“Nuestra Victoria ya está aquí 16-12-2025. Imposible describir todo lo que sentimos. Dios nos ha dado el mejor regalo de nuestra vida, estamos viviendo el milagro más grande”, escribieron junto al video donde la presentaron oficialmente a sus seguidores.

La pequeña Victoria Barrantes Durán nació este 16 de diciembre en España. (redes/Instagram)

El nacimiento de Victoria se dio luego de días de mucha tensión para la pareja, pues Gabriela permanecía internada en el hospital, no por complicaciones del embarazo, sino a raíz de una fuerte caída que la obligó a someterse a una cirugía en el tobillo. A pesar de lo delicado del procedimiento, la bebé no presentó ninguna afectación y su llegada se dio sin complicaciones.

La pequeña Victoria es un angelito hermoso. (redes/Instagram)

Hoy, Gabriela y Kevin disfrutan de uno de los momentos más importantes de sus vidas, enfocados en recuperarse, adaptarse a su nueva etapa como papás y en chinear a la pequeña Victoria, quien ya se convirtió en el centro de su mundo.