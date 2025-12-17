Los experiodistas de Teletica Gabriela Durán y Kevin Barrantes ya están chineando y así presentaron a su Victoria

La familia de los experiodistas de Teletica Gabriela Durán y Kevin Barrantes acaba de crecer y lo hizo de la forma más especial.
La pareja anunció con gran emoción el nacimiento de su hija Victoria, quien llegó al mundo este martes 16 de diciembre en un hospital de Madrid, España, país donde ambos residen desde hace varios años.
La feliz noticia fue confirmada por medio de un video que compartieron en sus redes sociales, en el que dejaron ver lo emocionados y enamorados que están de su primogénita.
En perfectas condiciones
Según contaron, la pequeña nació en perfectas condiciones de salud y ya los tiene completamente derretidos de amor desde el primer instante.
“Nuestra Victoria ya está aquí 16-12-2025. Imposible describir todo lo que sentimos. Dios nos ha dado el mejor regalo de nuestra vida, estamos viviendo el milagro más grande”, escribieron junto al video donde la presentaron oficialmente a sus seguidores.
El nacimiento de Victoria se dio luego de días de mucha tensión para la pareja, pues Gabriela permanecía internada en el hospital, no por complicaciones del embarazo, sino a raíz de una fuerte caída que la obligó a someterse a una cirugía en el tobillo. A pesar de lo delicado del procedimiento, la bebé no presentó ninguna afectación y su llegada se dio sin complicaciones.
Hoy, Gabriela y Kevin disfrutan de uno de los momentos más importantes de sus vidas, enfocados en recuperarse, adaptarse a su nueva etapa como papás y en chinear a la pequeña Victoria, quien ya se convirtió en el centro de su mundo.