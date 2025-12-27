Exfigura de Teletica cuenta por qué tuvo que dar a luz por cesárea y no por parto natural

La experiodista de Teletica Gabriela Durán abrió su corazón y contó en las últimas horas el motivo médico por el cual tuvo que dar a luz a su primera hija mediante cesárea y no por parto natural, como inicialmente lo tenía planeado.

Durán y su esposo, el también periodista Kevin Barrantes, recibieron a su primogénita el pasado 16 de diciembre. La pequeña se llama Victoria y ya tiene 11 días de nacida.

Experiodista de Teletica habla de su sorpresivo parto por cesárea

Una caída cambió los planes del nacimiento

Por medio de sus historias de Instagram, Gaby explicó que una caída que sufrió semanas atrás durante el embarazo, y que la dejó con un tobillo quebrado, obligó a los médicos a modificar la forma en la que nacería su bebé.

“Victoria vino a este mundo por medio de cesárea, que era algo que no tenía planificado o al menos en el transcurso de mi embarazo nunca fue así, pero los planes de Dios los abrazamos. Tuvo que ser cesárea por el tema de mi operación del tobillo”, dijo Durán.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes se convierton en papás el pasado 16 de diciembre. (Instagram/Instagram)

El nacimiento fue en España

La periodista detalló que Victoria nació en el Hospital San Rafael, en Madrid, España, país donde la pareja reside desde hace algún tiempo.

El nacimiento marcó una etapa completamente nueva para Gaby y Kevin, quienes han compartido con sus seguidores varios momentos de esta experiencia como padres primerizos.

Así ha sido la recuperación tras la cesárea

Durán también se refirió a cómo ha sido su proceso de recuperación luego de la cesárea, destacando lo exigente que ha sido físicamente.

“Mis respetos por el tema de la cesárea. Yo me siento muy bien después de 10 días pero es durísimo, es bastante duro y sobre todo estar inmóvil y no poderme poner de pie. No quiero entrar en detalles, pero es complicado”, afirmó.

Kevin Barrantes está que no se la cree viviendo su etapa como papá. Fotografía: Instagram Kevin Barrantes. (redes/Instagram)

La periodista ha recibido múltiples mensajes de apoyo y solidaridad por parte de colegas, amigos y seguidores, algo que ella agradeció con el corazón.

