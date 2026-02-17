Gabriela Durán, experiodista de Teletica, festeja los dos meses de su hija Victoria

La periodista Gabriela Durán, recordada por su paso por Teletica y quien actualmente reside en España, celebró con emoción que hace dos meses se convirtió oficialmente en mamá.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes celebran dos meses del nacimiento de su hija Victoria. (redes/Instagram)

Durán compartió en sus redes sociales que la llegada de su hija, Victoria, ha estado acompañada de importantes retos físicos, ya que días antes de dar a luz fue sometida a una cirugía de tobillo.

A esto se sumaron una cesárea, el proceso de postparto, la lactancia materna exclusiva, el estar inmovilizada y una exigente rehabilitación de lunes a viernes.

“Es imposible contarles por acá todo lo que hemos pasado día a día, lo único que puedo decirles es que estamos experimentando el amor más grande que hemos sentido en nuestra vida”, expresó la comunicadora, quien aseguró que ha encontrado fortaleza poniendo su fe en Dios.

Pruebas en victoria

A pesar de las dificultades, Gabriela agradeció el apoyo recibido por parte de su familia, amigos y la comunidad que la acompaña en redes sociales, destacando que cada prueba se ha convertido en una victoria.

“Aquí seguimos, fuertes y valientes día a día celebrando cada victoria”, escribió.

Gabriela Durán salió del hospital cuando fue a dar a luz con una cesáres y una operación de tobillo. (redes/Instagram)

Finalmente, dedicó un mensaje especial a su esposo, Kevin Barrantes, a quien calificó como un padre y compañero increíble.

La experiodista de canal 7 ha contado en sus redes que su mamá y su suegra se turnaron y viajaron hasta Madrid para apoyarlos en estos primeros días del nacimiento de su bebé, pues ella no podía ni moverse.