Farándula

Gabriela Durán rompió en llanto al recibir una noticia que esperaba desde hace meses

La periodista Gabriela Durán, esposa de Kevin Barrantes, no pudo evitar llorar al contar la noticia que recibió en España

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Por Silvia Núñez
Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes junto a su hija Victoria.
Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes, junto a su hija Victoria, pasaron meses metidos en el hospital de Madrid. (redes/Instagram)

La periodista Gabriela Durán vivió uno de los momentos más emocionantes de los últimos meses al recibir el alta de fisioterapia tras la fractura de tobillo que sufrió y que la obligó casi a paralizar su vida por completo.

La esposa del periodista deportivo Kevin Barrantes compartió un video entre lágrimas al salir de su última sesión de terapia en Madrid, España, donde vive junto con su esposo y su hija Victoria, de pocos meses de nacida.

“Muy feliz de saber que ya puedo caminar. Gracias y gloria a Dios por eso”, expresó con evidente emoción.

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Durán aprovechó para agradecer especialmente a Barrantes por el apoyo incondicional que le brindó durante su recuperación. Según contó, él hizo una pausa en muchas áreas de su vida para cuidar de ella y de la pequeña Victoria mientras asistía diariamente a las sesiones de terapia.

Ella tuvo que dar a luz recién operada y luego pasó meses en silla de ruedas; después empezó a dar sus primeros pasos en muletas y finalmente con bastón, por lo que la ayuda de su pareja ha sido fundamental.

“Al fin y al cabo la paciente soy yo, pero la carga mental, física, emocional y financiera la lleva él”, afirmó.

Gabriela Durán recibió una gran noticia y no pudo evitar llorar

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Además, reconoció que el proceso no ha sido sencillo para su familia, pero aseguró que esta experiencia les dejó importantes enseñanzas.

Ambos experiodistas de Teletica se preparan ahora para regresar a Costa Rica, donde Gaby continuará fortaleciendo su tobillo, aunque adelantó que más adelante deberá someterse a otro procedimiento, pues deben retirarle los tornillos que le colocaron tras la lesión.

“Estoy muy feliz. Gracias por acompañarme. Seguiremos compartiendo todas nuestras victorias”, concluyó.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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