Experiodistas de Teletica anuncian sorpresiva noticia tras años viviendo en el exterior

Los experiodistas de Teletica, Gabriela Durán y Kevin Barrantes, anunciaron que regresarán a Costa Rica tras vivir casi nueve años en España.

La noticia fue compartida por Durán a través de un video en sus redes sociales, en el que explicó que se trata de una decisión meditada desde hace tiempo.

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Una decisión familiar

“Creo que esta noticia, no sé si toma por sorpresa a muchos, pero nosotros venimos pensando en esta decisión hace un tiempo para acá y ahora con Victoria es como el momento justo, cuando Kevin y yo sentimos de corazón y donde Dios también nos está abriendo las puertas, como diciéndonos: ‘Es el momento y yo voy a cuidar de ustedes’”, expresó la comunicadora.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes han vivido durante más de ocho años en España. (Instagram/Instagram)

La pareja llegó a Europa siendo muy joven, con la intención de quedarse solo un año. Sin embargo, el tiempo y las oportunidades laborales extendieron su estadía y ahora regresan acompañados de su hija Victoria.

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Un adiós lleno de nostalgia

El anuncio fue grabado en el Palacio de Cristal, ubicado en el parque del Retiro, un lugar significativo para ambos, ya que fue donde se comprometieron.

“Nos da mucha nostalgia poder despedirnos de la ciudad donde vinimos recién casados, donde nos comprometimos, donde tuvimos muchísimas oportunidades laborales, pero donde también tuvimos muchísimos retos”, agregó.

Aunque aún no tienen una fecha exacta, la periodista confirmó que el regreso será en junio y que iniciarán desde cero, con entusiasmo por reencontrarse con su familia y construir un nuevo futuro.