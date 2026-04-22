Exfigura de Teletica contó el rechazo que experimentó por parte de un conductor en el extranjero

La experiodista de Teletica, Gabriela Durán, compartió una vivencia personal ocurrida en España que la impactó emocionalmente.

La comunicadora atraviesa una nueva etapa junto a su esposo, el periodista Kevin Barrantes, tras el nacimiento de su primera hija, Victoria.

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Antes del parto, Durán sufrió una caída y fue precisamente durante un traslado hacia una de sus sesiones de rehabilitación cuando vivió el momento que decidió contar públicamente.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes viven en España. (Gabriela Durán/Instagram)

“Hoy me rechazaron una oración que quería hacer por el Uber que me llevó a fisioterapia desde mi casa a la rehabilitación y les quiero contar esto porque en realidad lo siento demasiado en mi corazón. Era un señor, Luis Alberto, de Perú”, inició la comunicadora.

Una conversación que cambió de tono

Durante el trayecto, Gabriela conversó con el conductor y le compartió su experiencia durante el embarazo. Él, al sentirse identificado como padre de una niña pequeña, comenzó a hablar de su propia vida.

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La periodista le contó lo mucho que extraña a su familia y su país, lo que abrió la puerta a que el conductor hablara de sus preocupaciones personales. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación positiva, tomó un giro distinto.

Gabriela Durán contó su experiencia por medio de un video. (Gabriela Durán/Instagram)

“Él está (en España) con su esposa, su mamá y hermanas”, mencionó Durán.

El momento que la marcó

Al escuchar las dificultades económicas y emocionales del conductor, Gabriela sintió el impulso de ofrecerle una oración como gesto de apoyo. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba.

“Me gustaría hacer una oración por ti”, le dijo, pero él respondió: “ay, no, ya acepté otro viaje, mira ahí está la ambulancia” y empezó a poner excusas.

“Aaah, vale, no te preocupes, que Dios te bendiga y puedas tener paz”, respondió la periodista.

Una reflexión sobre la actitud y la gratitud

Tras llegar a su cita, Durán continuó pensando en lo ocurrido. Aunque detalló que le dejó una enseñanza importante sobre la actitud frente a la vida.

La comunicadora reflexionó que, en ocasiones, las personas pueden enfocarse tanto en sus problemas que pierden la oportunidad de escuchar mensajes positivos o recibir apoyo.

Además, destacó la importancia de la gratitud y animó a quienes deseen hacerlo a orar por el conductor, especialmente para que encuentre paz en medio de sus dificultades.