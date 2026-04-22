Jorge Martínez está viviendo una etapa muy especial aunque no viajará a la cobertura del Mundial

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes, no viajará a la cobertura mundialista y se quedará una vez más en el set. (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo Jorge Martínez está viviendo un momento más que especial, tanto en lo profesional como en su vida personal.

El presentador de Teletica Deportes se prepara con todo para lo que será la cobertura del próximo Mundial de México–Estados Unidos-Canadá, pero fuera de cámaras hay algo que le roba aún más el corazón: su rol como papá.

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Hace apenas unos meses, Martínez y su pareja, Laura Brenes, le dieron la bienvenida a su hija Sol, quien ya empieza a dar sus primeros “pasitos”… o mejor dicho, ¡sus primeros gateos!

Los papitos publicaron el tierno video de la bebita gateando. (Instagram/Instagram)

El periodista compartió lleno de orgullo que su pequeña ya comenzó a gatear, un avance que tiene a la familia completamente emocionada.

Y es que el tiempo vuela, porque además la pareja ya cuenta los días para una fecha muy especial, pues en dos meses Sol celebrará su primer añito de vida.

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Ellos serán parte de los que estarán a cargo de la Revista Mundialista de Teletica que inicia en junio. (Instagram/La Nación)

Teletica recién confirmó que los periodistas Gustavo López, Gabriela Jiménez, Eduardo Castillo y Josué Quesada serán los que viajarán a la cobertura mundialista en junio, lo que evidencia que “Jota” se quedará un Mundial más en el set coordinando la Revista Mundialista. Hace cuatro años no pudo viajar a Catar, pues estaba en pleno proceso de divorcio.

A pesar de ello, no dudamos que está feliz de quedarse en casa ese mes para seguir disfrutando de cerca cada etapa de su hija que lo tiene vuelto loco de amor.