Exfigura de Teletica mostró cómo luce ahora su cuerpo tras enfrentar un difícil proceso físico

La experiodista de Teletica Gabriela Durán, compartió un mensaje honesto sobre su proceso de recuperación física tras el nacimiento de su hija, Victoria.
Junto a su esposo, el periodista Kevin Barrantes, vive una nueva etapa con la llegada de su primera bebé, quien nació hace cuatro meses.
LEA MÁS: Tapón está muy preocupado por uno de sus fans y pide ayuda para saber de él
Durante los últimos meses, Durán enfrentó varios desafíos físicos, ya que en pleno embarazo, días antes de dar a luz fue sometida a una cirugía de tobillo por una caída. Luego pasó por cesárea, el proceso de postparto y un periodo de inmovilización que requirió una exigente rehabilitación.
Un mensaje real sobre el cuerpo
A través de un video, la periodista mostró cómo luce actualmente su cuerpo, posando con un traje de natación, apostando por un mensaje de aceptación y visibilización de la maternidad real.
LEA MÁS: Christian Nodal confirma que su boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta y revela el motivo
“La realidad de un cuerpo en postparto, que pasó inmovilizado meses por una fractura heavy, que está recordando caminar, que se está recuperando de una cesárea, que tiene kilos de más, pero lo más importante: un cuerpo que creó vida y me dio lo mejor que me ha pasado, mi Victoria”, escribió.
Una nueva etapa en su vida
Actualmente, la pareja reside en España, donde han construido su vida familiar. La publicación refleja no solo los cambios físicos, sino también la transformación emocional que acompaña la maternidad.
Durán continúa conectando con su audiencia a través de contenidos que muestran su día a día, consolidándose como una voz cercana y auténtica.