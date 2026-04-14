Exfigura de Teletica mostró cómo luce ahora su cuerpo tras enfrentar un difícil proceso físico

Gabriela Durán compartió un video en el que muestra su cuerpo tras un largo proceso de recuperación

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La experiodista de Teletica Gabriela Durán, compartió un mensaje honesto sobre su proceso de recuperación física tras el nacimiento de su hija, Victoria.

Junto a su esposo, el periodista Kevin Barrantes, vive una nueva etapa con la llegada de su primera bebé, quien nació hace cuatro meses.

Durante los últimos meses, Durán enfrentó varios desafíos físicos, ya que en pleno embarazo, días antes de dar a luz fue sometida a una cirugía de tobillo por una caída. Luego pasó por cesárea, el proceso de postparto y un periodo de inmovilización que requirió una exigente rehabilitación.

Un mensaje real sobre el cuerpo

A través de un video, la periodista mostró cómo luce actualmente su cuerpo, posando con un traje de natación, apostando por un mensaje de aceptación y visibilización de la maternidad real.

“La realidad de un cuerpo en postparto, que pasó inmovilizado meses por una fractura heavy, que está recordando caminar, que se está recuperando de una cesárea, que tiene kilos de más, pero lo más importante: un cuerpo que creó vida y me dio lo mejor que me ha pasado, mi Victoria”, escribió.

Gabriela Durán suele compartir este tipo de contenido con sus seguidores. (Gabriela Durán/Instagram)

Una nueva etapa en su vida

Actualmente, la pareja reside en España, donde han construido su vida familiar. La publicación refleja no solo los cambios físicos, sino también la transformación emocional que acompaña la maternidad.

Durán continúa conectando con su audiencia a través de contenidos que muestran su día a día, consolidándose como una voz cercana y auténtica.

Gabriela DuránTeleticaCaídaEmbarazo
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.