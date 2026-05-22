Farándula

Gabriela Durán comparte importante avance en su recuperación después de cirugía

Gabriela Durán compartió la noticia que tanto estaba esperando

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La experiodista de Teletica, Gabriela Durán, compartió con sus seguidores una noticia que la llenó de emoción y esperanza.

Este viernes, su fisioterapeuta le confirmó que ya no necesita utilizar la muleta que la acompañó durante gran parte de su proceso de recuperación.

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Antes del nacimiento de su hija, Victoria, la comunicadora, quien está casada con el periodista Kevin Barrantes, sufrió una caída que le provocó una fractura en el tobillo, lesión que requirió cirugía y un largo tratamiento médico.

Gabriela Durán suele compartir este tipo de contenido con sus seguidores.
Gabriela Durán suele compartir este tipo de contenido con sus seguidores. (Gabriela Durán/Instagram)

“Me quitaron la única muleta que me quedaba y uno puede pensar: ¿esto es bueno o malo? Y se me vinieron a la mente miedo, incertidumbre, ¿podré hacerlo? Muchas cosas.

“Bueno, la fisio me dijo que ya la muleta, hasta luego, y yo no sé si ustedes se han quebrado o han tenido fracturas. Yo tuve esta fractura trimaleolar (lesión grave y compleja por rotura de tres áreas óseas) en el tobillo”, expresó la comunicadora mediante un video en sus redes sociales.

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Así estaba Gabriela Durán cuando recibió el diagnóstico.
Así estaba Gabriela Durán cuando recibió el diagnóstico. (Gabriela Durán/Instagram)

Un proceso marcado por la constancia y el apoyo familiar

Las palabras de Gabriela también estuvieron acompañadas de una reflexión sobre el momento en que recibió el diagnóstico, etapa que describió como angustiante.

“Sigo caminando lento, pero es parte del proceso. Sigo haciendo mis ejercicios para doblarlo mejor. Es parte de... tengo muchos tornillos y una placa, y es una lesión que sé que, conforme siga poniéndole, porque así va a seguir siendo, y teniendo la motivación de Victoria (su hija) y de Kevin Barrantes (su esposo)”, agregó.

La comunicadora también destacó el apoyo incondicional de su esposo durante toda la recuperación y aseguró sentirse profundamente agradecida por el acompañamiento recibido en este proceso.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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