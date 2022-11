Gabriela Jiménez irá a su primer mundial: “Voy a entrar al estadio y me voy a poner a llorar”

Gabriela Jiménez está acostumbrada a ir a estadios, pero hasta ahora vivirá la experiencia de estar en un mundial de fútbol. Archivo (Facebook)

Gabriela Jiménez ya tiene sus maletas casi listas para vivir su primera experiencia mundialista.

La periodista, como vio que no iba a estar entre los enviados de Teletica, se movió e hizo números para ir por sus propios medios.

Gaby se va para Qatar este martes 15 de noviembre, pero antes tendrá, este lunes, un programa especial en “Contragolpe”, porque será el último de este año y, según nos adelantó, tendrá una sorpresa especial.

Aunque se irá sola, sin su novio Marcel Hernández, se encontrará con la presentadora Natalia Rodríguez y su esposo Emilio Garro en Dubai, pues ellos ya están por allá desde hace unos días.

De hecho, fue gracias a la conductora de Sábado Feliz que pudo conseguir los pasajes de avión, entradas al estadio y estadías, porque ella se la juega en todo eso.

- ¿Cómo se siente a pocas horas de cumplir uno de sus grandes sueños?

Quizás un poco ansiosa, porque es un sueño tan grande que yo tenía, tengo demasiados años esperando vivir un mundial, tal vez no de la forma en la que yo quería, pero también voy a trabajar para mis redes, entonces creo que es el complemento de varias cosas y que hay muchas emociones de por medio.

Yo todavía no me la creo, hasta que esté allá podré decir: ‘¡ya!, lo logré'. Al día de hoy estoy así como que todavía no me la creo que vaya para el mundial, es como irreal para mí.

Yo seguro voy a entrar al estadio y me voy a poner a llorar, porque al día de hoy no me puedo imaginar cómo será, ni lo visualizo, no sé cómo puede llegar a ser ese momento.

La comunicadora confesó que echará un vestido de baño por aquello que se pueda meter al mar en Dubai. Instagram

- ¿Por qué no fue con el equipo del canal? ¿No hubo intención de llevarla?

No, no. Tal vez sí hubo intención por parte del canal, pero luego no se dio, así que gracias a Dios que se me dio la oportunidad de poder ir aparte y bendito Dios también que las redes sociales son ahora también un ingreso importante para uno y gracias a algunos patrocinadores que me ayudaron con absolutamente todo. Ve, en momentos así es cuando uno dice: ‘¡wow!, emprender sí vale la pena’, y yo más bien me siento orgullosa de que mi trabajo sí da frutos, como para vivir esto, a veces uno cree que no, pero yo en mi interior me siento muy orgullosa de lograr algo así que pensé que era imposible.

- ¿Qué hará allá en Qatar?

Voy a ir a disfrutar mucho, porque soy refutbolera, pero también tengo algunos compromisos con algunas marcas, así que voy a estar allá buscando aficionados, les llevo regalos, camisetas de la Sele para rifar, certificados de regalo, voy a hacer mucho ambiente en mis redes y posiblemente haga algo para el canal, pero en esas estamos.

Natalia Rodríguez y Gabriela Jiménez se pagaron a hacer este traje para ponérselo en los partidos de la Sele. Cortesía

- ¿Qué va a pasar con su programa ‘Contragolpe’, ahora que estará de viaje?

Este lunes es el último programa y de hecho va estar Hernán Medford. Él ha formado siempre parte de Contragolpe y ahora que se fue para Heredia, pues obviamente se hizo a un lado del proyecto, pero por ser el último programa del año, van a estar Hernán, Mauricio Montero, Ramón Luis Méndez, que lo incorporamos hace unos meses y le ha encantado, así que todos nos vamos a reunir, porque el programa regresa hasta enero, por los partidos del mundial que transmitirá TD Más.

Tenemos una despedida, porque me voy el martes, nos volveremos a ver en diciembre para una cena navideña que siempre hacemos.

-¿El regreso de Hernán Medford será momentáneo?

Vamos a ver qué va a pasar. Él sabe que esa es la casa de él, pero bueno, en el programa lo vamos a comprometer (si va a estar en enero) y también lo vamos a hacer hablar, porque Hernán no ha hablado con los medios después de su salida del Herediano, porque ha estado de vacaciones fuera del país.

- Volviendo al viaje, ¿ya tiene las maletas listas y cómo va a hacer con la ropa, si allá las mujeres no pueden andar enseñando mucha piel?

Vieras que sí me ha tocado correr, porque hay que cuidar la vestimenta y he pensado mucho en qué echar que me pueda servir.

Junto con Naty vamos a llevar un traje típico para el partido contra España, que es el primer partido de la Sele, el 23 de noviembre, pero igual vamos a usar mucha enagua larga, mucho pantalón flojo, tenis. Nada tallado, hay que cumplir las reglas. En España, que voy a estar después, sí se puede usar ropa así, aunque va a estar un poco frío, o en Dubai, que hay un poco más de libertad.

Su novio Marcel Hernández está pulseando poder encontrarse con ella en España. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

- ¿Qué le ha dicho Marcel por el viaje?

Cada uno de nosotros sabemos el sueño que tiene el otro, entonces, él está igual que contento que yo, igual de feliz que yo, pero puede ser que por allá en el camino nos encontremos, entonces, tal vez sea menos larga la espera, él es un gran apoyo, así que todo bien.

La mamá de él está en España, así que posiblemente yo me vea con ella y la idea es reunirnos los tres, pero Marcel aún está con algunos trámites pendientes para poder viajar.

- ¿Le ha pedido algo especial que le traiga?

- Él es superfiebre del Liverpool, así que no sé dónde voy a encontrar una camiseta del Liverpool para traerle y de selecciones después le preguntaré, pero no me ha dicho que quiere algo en específico.

- ¿Cómo cree que le va a ir a la Sele?

Yo espero que muy bien, yo sé que muchos han hablado de los rivales, que son muy fuertes y obviamente no nos vamos a engañar, pero todos tenemos que creer en la Sele y hemos visto la unión y cómo nos pusieron la piel de gallina en el Mundial de Brasil, así que no hay que perder la fe y voy con la mejor de las vibras.